男室友是偷拍狂！裝針孔攝她裸露影像　還用Face ID解鎖轉私密照

▲台南男在住處架設針孔，偷拍室友以及室友女友。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／台南報導

台南一名男子在租屋處裝針孔攝影機，偷拍室友跟其女友進行性行為的過程，並且還偷拍室友女友的身體隱私部位，還趁室友女友熟睡時拿她手機，利用Face ID功能解鎖後，透過AirDrop功能將裸照、性愛影像傳到自己手機，台南地院依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位、乘機猥褻、無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄等罪，判有期徒刑1年2月。

判決指出，侯姓男子與朋友為台南某處不同房間分租室友，朋友的女友也住在同個地方，3人因為互相認識所以時常在彼此房間內走動。而侯男從2021年開始，用手機竊錄室友女友坐在客廳、躺在房間床上時露出內褲及大腿內側等影像，以及裝設針孔攝影機拍下室友跟女友發生性行為時的影片。

侯男還見室友女友在房間內沉睡時，以手撥開內褲觸碰下體，拍攝她身體隱私部位；還趁室友女友熟睡之際，拿取她手機利用Face ID解鎖，再透過手機AirDrop功能，將她手機內私密照片、影片傳送到自己手機。室友女友於2023年借用侯男電腦時，發現侯男電腦中存有大量其與男友的私生活照片、影片檔案，於是報警究辦。

法院審酌，侯男僅因個人私慾，任意竊錄2人非公開活動及身體隱私部位，並無故侵入女子手機，取得其手機內私密照片、影片，又對女子乘機猥褻侵犯身體隱私，念侯男坦承犯行，誠實面對自身過錯，節省司法資源之耗費，態度尚可，未能與2人等達成和解，依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，共3罪、乘機猥褻罪、無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，各處有期徒刑5月、5月、4月、6月、4月，應執行有期徒刑1年2月，可上訴。