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大受好評！花蓮必訪主題路線特色店家推薦　延長至5 ／8

▲▼花蓮七大必訪主題路線特色店家報名推薦，延長至5 ／8止。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮七大必訪主題路線特色店家報名推薦，延長至5 ／8止。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於4月中旬啟動「尋 Way 花路」主題特色街區店家推廣行銷活動，除店家踴躍報名參加遴選之外，許多民眾也熱情推薦私藏愛店！為了回應店家及民眾的熱烈參與，本次店家報名&民眾推薦時間將延長至114年5月8日! 誠摯邀請全縣優質店家報名參與，打造七大主題路線集結花蓮必訪好店，搶先成為旅人必訪的城市坐標、共創花路新風景。

本次活動精心規劃七條主題路線，橫跨全花蓮北、中、南區及海岸線，涵蓋早午餐、咖啡甜點、異國美食、風格酒吧與餐酒館、文創藝文等多元面向。透過美食、文化、藝術與自然美景，串聯起城市風格與獨特在地生活美學，不論是深耕多年的經典老店，或剛起步的創新品牌，都有機會成為花蓮旅圖上閃耀的一站。

凡是合法設立於花蓮縣內、符合基本資格及該區域任一主題定位的特色店家，都歡迎透過線上或紙本方式報名參與本次遴選。活動亦特別設有「民眾推薦」管道，鼓勵遊客與在地人推薦心中私藏愛店，一起挖掘潛力新星，共同繪製屬於花蓮的風格地圖。

▲▼花蓮七大必訪主題路線特色店家報名推薦，延長至5 ／8止。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

成功入選的合作店家，除可參與「尋 Way 花路」推廣行銷系列活動及官網曝光外，更有機會獲得社群推廣、新聞媒體報導及KOL合作宣傳等豐富多元的行銷資源支持，進一步提升品牌能見度，吸引潛在顧客，拓展全台市場，並促進在地店家間的交流合作，共創雙贏契機。

「尋 Way 花路」行銷推廣活動期間將推出「電子集章」活動機制，民眾至參與店家消費且集章達標後，就可兌換限量豐厚好禮，有效引導人流並促進消費，強化活動參與熱度。此外，自 5月19日至5月28日 將舉辦「網路人氣票選」，邀請民眾上活動官網為喜愛店家投票應援，完成投票還可再抽限量大獎！

店家報名及民眾推薦網站：https://d-explorehualien2025.gosu.bar/，更多活動資訊及最新消息請隨時關注「尋 Way 花路」Facebook粉絲專頁。

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