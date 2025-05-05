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被網暴「呂秋遠喊憂鬱」拒見孩！生母失望：我清醒了，一起下地獄

▲▼律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

▲呂秋遠拒絕與孩子碰面。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者施怡妏／綜合報導

知名網紅律師呂秋遠捲入私生子風波，形象大受打擊，生母林女再度發文，與呂秋遠原本達成的「友善父母」共識已經破裂，兩人曾協議共同陪伴孩子成長，但呂秋遠卻以憂鬱為由拒絕探望孩子，反而忙於上廣播節目和出國旅行，讓她感到失望，「只要風頭過了，他會轉身就走」。

林女在臉書貼出第10篇文章「友善父母怎麼了」，在接受媒體採訪前，孩子的父親奪命連環扣，給她「兩條路」阻止她公開受訪，第一是公開兩人對話紀錄，「一起下地獄」，或共同扮演友善父母角色。她選擇相信對方，一起當好父母，並發布5點聲明停止媒體採訪。

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林女表示，聲明發出後，呂秋遠馬上寫臉書帶風向，並說自己因批評聲浪感到憂鬱，且開始服藥治療，「醫生建議他先不要跟孩子媽媽談，連藥袋也拍給我了」。林女因此心軟，試圖安慰呂秋遠，要對方好好休息，找時間看看孩子，一起吃飯過母親節，「網紅律師拒絕了，他說他要先處理好自己情緒，才能愛人和愛小孩。」

然而，隨著時間過去，林女發現呂秋遠的憂鬱只影響他參與孩子的生活，但不影響工作、賺錢、上廣播、出國及寫臉書，「到這裡，媽媽清醒了。網紅律師不會愛小孩的，也不會陪伴孩子成長的，只要風頭過了，他會轉身就走，繼續四處招搖撞騙，孩子永遠不會在他人生排列順序裡。」

林女直呼自己清醒了，決定依靠自身專業為孩子奮戰，「你欺負我的孩子，我不會放過你，要下地獄就一起下地獄，我雖然沒有人脈、沒有財力、沒有網路聲量，唯一的武器就是律師專業訓練對文字的駕馭」、「希望我是最後一個傻女人，希望單親媽媽都不孤單。」

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