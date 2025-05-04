外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國雜誌外交政策（Foreign Policy）近日發表一篇評論文章，題為「川普應遏制台灣」，呼籲美國總統川普對總統賴清德近期的言行要有約束力，以降低台海的緊張情勢，避免美國捲入潛在的衝突。此文發表之後，除了引起廣泛討論，也有智庫學者、駐台外媒記者與專欄作家等，發文批評此篇文章「糟糕」，認為論點是未經思考且重複中共的論點，甚至是讓台灣回到「一中」立場。

外交政策的這篇文章作者，是由卡內基國際和平基金會兩位資深研究員，克里斯多福‧奇維斯（Christopher Chivvis）與史蒂芬‧沃特海姆（Stephen Wertheim）聯合執筆。其主要論調在於，呼籲美國總統川普對於賴清德近期的言行，採取具有約束力的立場，以降低台海緊張情勢，避免美國捲入潛在衝突。

對於該篇文章，一位智庫學者馬提斯（Peter Mattis）表示，這篇文章的前提都是錯誤的。他說，稱中國為「境外敵對勢力」，並不代表賴清德走向獨立，且法律規範的很明確，國安法中也沒有稱中國是外國。

瑞典駐台記者歐森（Jojje Olsson）點評該篇文章時表示，這兩位作者的論點，是希望中國與台灣恢復2016年之前的兩岸對話，讓台灣回到存在某形式上的「一個中國」立場。Taipei Times專欄作家特爾頓（Michael Turton）則是批評該篇文章「糟糕」，他表示，這篇文章的論點，是未經思考且重複了中共的論點。