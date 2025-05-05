臉部肌膚又鬆又垂！光澤診所「美國音波」客製化精準治療　高訂拉提不盲打

▲醫美保養的趨勢近年朝著「效率導向」、「精準施打」與「高訂療程」躍進！（圖／光澤診所提供，下同）

記者萬玟伶／採訪報導

白天在高壓的職場拼搏，晚上回到家又得兼顧家庭照顧、育兒等責任，讓許多30～50歲的職場媽媽與家庭主婦，幾乎沒有多餘時間把目光轉移到自己身上，當保養被迫擱置，老化便會悄悄找上門。光澤診所郭千華醫師指出，愈來愈多女性在臨床上出現「提前老化」的警訊，最常見的就是膚色暗沉、輪廓鬆弛、眼下浮腫疲態明顯。「她們常在某天照鏡子時驚覺，自己怎麼突然老了？但其實這些變化，就是長期忽略保養與過度操勞下的累積結果。」她提醒，這類肌膚狀況如果不及時處理，將會更難挽回。

忙到沒時間保養？

醫師點出「忙碌職場女性」的抗老盲點

「很多媽媽不是不想保養，而是根本沒時間處理。」她觀察到，這類族群常見的肌膚困擾不是明顯下垂，而是整體膚色蠟黃、鬆弛無彈性、皮膚乾燥、缺乏光澤感。「有些人臉看起來不垂，但就是鬆鬆的、浮浮的，彷彿一直處在一種輕微水腫狀態，整個人看起來很疲倦。」

造成這些問題的原因，除了膠原蛋白流失外，更多來自睡眠不足、長期忽略防曬，以及高壓生活導致的內外在耗損。郭千華醫師點出關鍵，「有時候明明還很年輕，但皮膚狀態卻像乾掉的橘子一樣，摸起來乾乾的、看起來沒精神，這就是一種早期老化警訊！」

正視到忙碌職場女性的保養痛點，醫美保養的趨勢近年朝著「效率導向」、「精準施打」與「高訂療程」躍進，讓更多女性擁有療程快速、無修復期，而且效果顯著的多種選擇，在忙碌生活中找到高效保養的新平衡。





「美國音波」成為忙碌職場媽媽首選

非侵入式、修復期短，年輕得自然又有感

「我自己也是職場媽媽，所以非常清楚這個族群的痛點。」郭千華醫師笑說，自己從美國音波引進台灣的第一年起就每年定期施打，原因很簡單——幾乎無修復期，效果卻明顯有感。

引領醫美產業的「美國音波」，是一項非侵入式的拉提技術，榮獲國際黃金標準，並得到國際三大認證 - 美國FDA、台灣FDA，符合歐盟標準。利用高強度聚焦式超音波直接作用於筋膜層，來達到緊緻效果，但全程完全無需開刀，因此沒有傷口，也無需住院，郭千華醫師解釋，「療程後頂多出現一點微腫，類似吃太鹹造成的水腫程度，一般人比較難被察覺。」

這樣的特性，正好滿足了沒時間調整生活節奏的女性需求，因此這幾年很常聽到「職場媽媽趁中午午休跑來醫美」等分享。郭千華醫師笑言，「我很喜歡跟患者聊天，有時聊一聊會發現，她們最在意的未必是我們設想的，例如就有患者不希望被先生發現做過醫美的痕跡。」她表示「美國音波」非侵入式的技術，的確讓職業女性／媽媽只要空出一段時間做完療程，下午就能回到工作崗位，完全不怕影響生活，更不用擔心被同事、老公小孩發現。

「施打美國音波時，打完一邊的臉後，我都會請患者看看兩邊『施打前／施打後』的差異與變化！」郭千華醫師指出，美國音波也並不是只有短暫的緊膚效果，後續還能持續刺激膠原蛋白新生與筋膜層收縮，效果會在療程後1～3個月內逐漸展現，最長可維持12～18個月。

「我常告訴病人，不要小看『維持』這兩個字，當你三到五年都維持得住，你就會比同齡人年輕五歲，這就是醫學美容投資的價值。」郭千華醫師強調，穩定、自然、恢復期較短的療程選擇，才是忙碌女性真正能長期執行的保養方式。





韓國音波v.s.美國音波

一次打對位，還是每季補強？

隨著醫美市場多樣化，許多來到診間的患者不免也會好奇：「那我打韓國機型的音波不行嗎？」對此，郭千華醫師指出——作為業界領導標竿，美國音波在技術精準度、能量穩定性與療效維持時間上，仍有明顯優勢。

「韓國機型的熱能輸出比較發散，就像『天女散花』，能量會打散到不是目標層次的地方；而美國音波的熱點排列就像針線縫製一樣整齊、深度一致，打在筋膜層上的效果自然也比較穩定。」

此外，美國音波擁有專利的即時超音波顯影技術，醫師在施打過程中可以清楚看到每一發能量打在什麼層次，能即時避開神經與血管，過程中更安全也更精準。「顯影技術對操作醫師來說是非常重要的決勝點，美國音波提供這樣的技術，我們才能對患者的每個部位做最好的能量分布設計。」意即每一發能量就像是銀彈，可以精確地打在需要拉提緊緻的部位，絕無虛發。

郭千華醫師也提到，在成本考量與時間效益上，雖然韓國機型單次價格較低，但效果也較短暫，通常每2～3個月就需補打一次，屬於保養型的治療。「長期下來，韓國機型不見得真的實惠，還得不斷找時間重複療程，對忙碌的職業婦女來說反而更累。」郭千華醫師強調，美國音波的優勢在於，多數患者一年僅需打一次，就能長時間維持令他們滿意的緊緻感，省下的不只是金錢，還有寶貴的時間與心力。

醫師提點「後續保養」要注意

才能讓美麗維持得更長久

雖然美國音波本身能有效啟動膠原蛋白增生，但郭千華醫師提醒：「效果的維持不只靠療程，還要靠生活習慣與日常保養。」她建議患者在施打後，務必做到確實防曬與保濕，作息也要正常，避免抽菸熬夜。

郭千華醫師強調，拉提效果的維持不只仰賴儀器本身，更關鍵的是醫師對於療程設計的判斷力與技術熟練度。「光澤診所強調客製化治療，會根據不同患者的生活型態、肌膚條件與老化部位，量身打造專屬方案。」她幽默比喻，就像車子平常開沒有問題，但偶爾還是要進廠保養、打蠟一樣，療程完成後，若再搭配合宜的針劑產品做適量的填補或雞尾酒雷射，都能讓效果更立體、持久且自然。

對於肌膚出現蠟黃、斑點等困擾的患者，光澤診所相當自豪且行之有年的「肝斑療程」，也強調能幫患者從內服、外用、雷射等面向同步改善，讓膚質更透亮細緻，穩定改善的膚況，也能陪伴患者走得更長遠。





作為通過原廠認證的診所，光澤團隊在儀器操作、能量設定與醫師訓練上皆有高規格標準，確保每一次治療都安全、有效、符合預期，讓忙碌的女性也能放心追求更高品質的自我照護。

▲光澤診所嚴選美國原廠Ulthera高訂音波，強調即時顯影、安全不盲打。（影／取自Facebook，如有刪除請見諒）

郭千華醫師簡介：

台灣微整形美容醫學會會員

台灣亞太美容醫學會會員

衛生署雷射及脈衝光治療認證醫師

再生針原廠認證醫師

再生針專業認證課程合格

玻尿酸注射原廠認證醫師

玻尿酸注射專業認証課程合格醫師