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母親節掀起「音波高訂潮」　光澤診所醫師：美國音波高指名度，精準拉提讓媽媽美得更安心

▲今年母親節，送媽媽一份真正量身打造的「高訂拉提」——美國音波療程，讓媽媽在不知不覺中悄悄變年輕，感受到真正被在乎的心意。（影／取自Facebook，如有刪除請見諒）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著醫美科技進步，「母女共美」已成診所常見風景。愈來愈多媽媽與女兒選擇在母親節前夕攜手變美，不僅找回自信，也讓彼此感情更加緊密。在這個特別日子裡，子女們都想送上一份有質感、能打動媽媽的禮物，從珠寶、包包、保養品到按摩券，看似實用卻少了點「看得見」的改變與驚喜。今年，不妨送媽媽一份真正量身打造的「高訂拉提」——美國音波療程，讓媽媽在不知不覺中悄悄變年輕，感受到真正被在乎的心意。

不同世代、不同抗老戰略
選擇拉提療程，就像挑一件量身訂製的高訂服
全台共12間皆有專業醫師團隊的「光澤診所」，長年深耕精緻醫美領域，以「藝術面雕」、「客製化服務」等核心概念，結合原廠認證的各項技術與療程，協助不同年齡層的求美者精準找回肌膚彈力與線條輪廓。擁有數十年的醫學美容臨床經驗、熟稔雙波拉提與針劑注射技術的郭千華醫師，特別關注每位求美者不同的肌膚老化問題。

面對來到診間諮詢的母女檔，郭千華醫師通常會建議她們先建立幾個重要觀念。一是了解自身肌膚老化的根本原因。「多數年輕女性約在25歲後，就會面臨膠原蛋白流失的初期徵兆，例如毛孔變大、妝感不服貼、眼周出現細紋或輕微淚溝，這時候的抗老治療會以預防性與膚質強化為主，加上這個階段的皮膚其實彈性還很好，施打『美國音波』往上拉提，效果很立即也很理想。」

▲▼醫美,母親節,母女,變美,保養,音波,美國音波,光澤診所。（圖／光澤診所提供）

▲根據光澤診所觀察，今年母親節前夕「美國音波 Ultherapy」的預約熱度明顯上升，除了不少子女主動安排給媽媽當作節日驚喜，更有許多媽媽親自上門諮詢。（圖／光澤診所提供，下同）

美麗升級
媽媽要的不只是「保養」
相較之下，媽媽們的肌膚問題通常更為複雜。「從表層膠原蛋白、筋膜層到韌帶與脂肪墊的結構支撐，都可能鬆弛與流失，造成蘋果肌下垂、輪廓線模糊、嘴邊肉明顯、夫妻宮凹陷等現象。因此，她們的抗老策略不能只停留在表面，除了建議以『美國音波』深層拉提、重建支撐，還可以再搭配消脂針、肉毒桿菌、玻尿酸或膠原蛋白增生劑等合併療程。」

不過郭千華醫師也發現，近年不少「媽媽保養得比女兒還勤」的例子，「因此我們在治療前，絕對不能有先入為主的年齡印象，而是先從實際肌條件與老化狀態出發，才能為每一位求美者打造真正有效的療程設計。」

非侵入性拉提的領導先鋒
美國音波的臨床優勢，醫師最知道！
根據光澤診所觀察，今年母親節前夕「美國音波 Ultherapy」的預約熱度明顯上升，除了不少子女主動安排給媽媽當作節日驚喜，更有許多媽媽親自上門諮詢，希望透過非侵入式、自然、有效的方式，提升臉部輪廓、找回緊緻感與精神氣色。

在眾多音波療程中，美國音波（Ultherapy）始終是光澤診所主推的核心技術，在郭千華醫師眼中也擁有無可取代的先鋒地位。「就像Dyson以無扇葉設計重新定義了風扇，美國音波也開啟了『不用動刀也能深層拉提』的新時代。」作為首款獲得美國FDA核准標註「Lifting（拉提）」療效的機型，同時擁有台灣FDA並符合歐盟標準，美國音波擁有唯一專利透視顯影技術，療程過程中可即時看到肌膚下的SMAS層，讓每一發都精準落點，達到真正客製化拉提效果，成為全球音波療程的標準。

▲▼醫美,母親節,母女,變美,保養,音波,美國音波,光澤診所。（圖／光澤診所提供）

「『美國音波』可以說是目前臨床上效果穩定、安全性高、技術成熟的選擇！」郭千華醫師進一步解釋，相較於無顯影的韓國音波，首創專利即時顯影技術的美國音波能清楚辨識皮膚結構，「音波的作用就是把熱能啪啪啪地打在筋膜層上，讓原本鬆弛的筋膜層重新緊緻起來，才能打造往上拉提的效果。但每個人、每個部位的筋膜層，深度都不盡相同，即時顯影可以幫我們立即確認熱能是否精準集中筋膜層上，同時避開重要的神經與血管。」她笑言，「簡單來說就是避開不該施打的，該施打的範圍更可以精準打擊！」

音波也講求「精準打擊」
讓效果更穩、更深、更持久！
「拉提的效果好不好，除了打在對的位置，熱能集中得夠不夠，也是很重要的關鍵！」郭千華醫師強調，熱能的聚焦程度不只影響拉提強度，也直接左右後續的維持時間，以及是否需要頻繁施打。

相比過去較為依賴經驗、採「盲打式」操作的音波療程，美國音波擁有的專利即時顯影技術，被譽為「輪廓設計師的工具」——從下顎線、蘋果肌到眼周提拉，每一發能量強調能根據個人臉型結構精準調整打擊位置與深度，達到真正客製化的拉提規劃。再搭配經驗豐富的醫師操作，更能確保療效明確、輪廓自然、變美無痕，讓媽媽在鏡子前安心看見改變。

她進一步說明，「美國音波採用高強度微聚焦超音波技術，透過超音波即時影像我們可以看到熱點形成的狀態，那會是一顆顆排列整齊、很漂亮的小水滴狀，韓國機種則偏呈現天女散花的狀態，也就是說熱能容易發散，無法集中在正確位置，拉提效果自然也比較短暫。」

也因此，郭千華醫師往往會建議求美者，「美國音波」通常一年只需施打一次，效果即可穩定維持，韓國機型往往2～3個月就需補打，才能維持相同緊緻感，不僅成效分散，也增加了時間與經濟成本的負擔。

▲▼醫美,母親節,母女,變美,保養,音波,美國音波,光澤診所。（圖／光澤診所提供）

合併療程加乘拉提效果
為求美者打造黃金比例的「藝術面雕」！
對於老化問題較明顯的肌膚來說，拉提效果只是抗老的其中一環，郭千華醫師指出，若想追求更立體、持久且自然的年輕感，就必須從整體結構出發，因此搭配其他療程加乘拉提效果，是有其必要性的。

「許多媽媽以及作息不規律、疏忽保養的女兒族群，臉部老化的問題不只在筋膜層，也與脂肪堆積、骨架流失息息相關。」因此，她會根據個人需求，搭配消脂針減少下顎與嘴邊脂肪、施打肉毒桿菌放鬆表情紋，或使用玻尿酸與膠原蛋白增生劑補足夫妻宮、蘋果肌等支撐區域。深層拉提與表層支撐同步作用，才能創造自然不突兀的緊緻輪廓。

「真正有效的治療，是建立在對求美者的臉型、老化位置與需求的了解之上。」郭千華醫師強調，光澤診所所推行的「藝術面雕」，並非公式化操作，而是由醫師根據個別臉部結構、張力與脂肪狀況，量身設計能量分布與療程組合。

她也透露，「我們診所內部的醫師皆擁有數十年以上的資歷與臨床實驗，這是一個黏著度很高的團隊。除了醫療工作，定期還要持續進行院內讀書會、案例研討、國際期刊研究與技術交流確保我們每一位求美者都能獲得一致且高標準的醫療品質。」

▲▼醫美,母親節,母女,變美,保養,音波,美國音波,光澤診所。（圖／光澤診所提供）

安心變美的起點
選擇原廠認證診所！
最後，郭千華醫師也提醒，不少求美者在選擇診所時，或多或少會因為價格而左右決定，但其實更重要的應該是優先選擇「原廠認證診所」。「以光澤診所來說，我們院內的設備皆來自合法原廠代理，同時也有工程師定期校正、檢修與升級，確保求美者在治療時的有效與安全性。」

無論媽媽或女兒，每個世代的美麗都值得被尊重與呵護！透過美國音波這項高規格的非侵入式拉提科技，搭配光澤診所專業且細膩的醫療團隊，今年母親節邀請女兒與媽媽一同推開診所大門，在溫柔的改變中，找回彼此美麗的樣貌。

郭千華醫師簡介：
台灣微整形美容醫學會會員
台灣亞太美容醫學會會員
衛生署雷射及脈衝光治療認證醫師
再生針原廠認證醫師
再生針專業認證課程合格
玻尿酸注射原廠認證醫師
玻尿酸注射專業認証課程合格醫師

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