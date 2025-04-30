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卡粉救星來了！彤顏診所人氣推薦保柔緹「淺層施打＋深層補水」一針打造自然發光肌

▲▼保濕,外油內乾,卡粉,妝感,熟齡肌,高級臉,素妍針。（圖／彤顏診所提供）

▲皮膚會因外在環境刺激與內在老化而導致屏障功能下降、保水力不足，進而出現乾燥、脫屑、細紋與鬆弛等問題。彤顏診所黃天儀醫師指出，若想維持肌膚健康與彈性，「保濕」這項基本功，無論年輕或熟齡，都是不可忽視的重點。（圖／彤顏診所提供，下同）

記者萬玟伶／採訪報導

隨著當代的醫美需求轉向「自然感」與「高級膚質」並重，醫學美容從傳統的填充凹陷擴展到皮膚管理！彤顏診所黃天儀醫師指出，隨著年齡增長，我們的皮膚會因外在環境刺激與內在老化而導致屏障功能下降、保水力不足，進而出現乾燥、脫屑、細紋與鬆弛等問題。因此，若想維持肌膚健康與彈性，「保濕」這項基本功，無論年輕或熟齡，都是不可忽視的重點。

保濕概念新躍進，不只「由外而內」更要「由內而外」！

「真正的保濕應該是『由內而外』與『由外而內』並進！」黃天儀醫師解釋，外用保養品主要是在表皮層提供物理性屏障，修復受損的皮脂膜，防止水分流失，但如果想要深入補水，關鍵就在於「真皮層」這座肌膚的大水庫！「真皮層雖然只有1～2毫米薄薄的一層，但它其實富含大量的保水因子，能吸收並儲存大量水份，維持皮膚彈性濕潤與飽滿度，但一般外擦的保養品很難滲透至此，因此需要藉由注射性產品補足基底水分。」

提到補水型的注射療程，許多人第一個想到的就是玻尿酸。然而黃天儀醫師提醒，並不是所有玻尿酸都具備真正的補水效果，以光澤診所為例，團隊特別為希望儲水與保水一步到位的求美者，精選來自德國百年莫氏醫學美容Merz Aesthetics旗下品牌「Belotero保柔緹素妍針」作為主力療程，正是看中它獨特的保濕機制與優異的自然呈現力。

▲▼保濕,卡粉,妝感,熟齡肌,高級臉,彤顏診所,素妍針。（圖／業者提供）

「Revive素妍針」新水光，雙重效力瞄準真皮大補水！

傳統玻尿酸與「素妍針」有什麼差異？黃天儀醫師指出，傳統玻尿酸大多以支撐填充為主要訴求，較適合用於填補凹陷或深層支撐修飾輪廓；而「素妍針」的優勢則在於它採用突破性專利CPM親膚科技，具備極佳的皮膚融合性與延展性，因此適合施打於淺層真皮，並且能為真皮層這個大水庫注入滿滿水份，達到「由內而外」的補水保濕效果，同時也不易產生傳統玻尿酸常見的「結塊感」或「淡藍色騰德爾效應」。

「更重要的是，『素妍針』除了有高濃度玻尿酸外，還添加了甘油成分，雙重保濕因子大幅提升肌膚的抓水能力，讓保濕效果更持久、深入且穩定。」黃天儀醫師笑言，「許多求美者在打完素妍針後快速見效，整張臉看起來更透亮、膚質更細緻，朋友只覺得你氣色變好，卻說不上來你做了什麼。」

▲▼保濕,外油內乾,卡粉,妝感,熟齡肌,高級臉,素妍針。（圖／彤顏診所提供）

從乾燥卡粉到夏天外油內乾，素妍針一針改善！

正因為素妍針著重的是「由內而外」的補水保水與膚質升級，不僅非常是育兒與工作中奔波媽媽們的懶人保養，黃天儀醫師也指出，其實也很適合男性保養。尤其是有以下幾種肌膚狀況的人，更推薦透過素妍針，幫自己迎來自然透亮的高光狀態。

許多患者施打前最常出現的問題包括，「肌膚乾燥缺水、眼周或魚尾紋等部位的細紋明顯，甚至連法令紋淺層皺摺也可能因保濕不足而更顯老態。也有不少人表示，膚質粗糙、毛孔粗大，讓整體肌膚看起來暗沉無光，這些問題都能透過素妍針改善，使膚況大幅提升，膚質更高級、細緻滑順。」此外，黃天儀醫師也提到，上妝不服貼、卡粉、浮粉的困擾，根源往往也是因為保水力不足，「施打素妍針後，皮膚含水度提升，自然能讓妝容更服貼、持久。長期感到外油內乾、保養品吸收不佳的族群，素妍針也能從真皮層開始補水鎖水，有效改善深層乾燥，讓日常保養更容易見效。」

▲▼保濕,外油內乾,卡粉,妝感,熟齡肌,高級臉,素妍針。（圖／彤顏診所提供）

不過黃天儀醫師也提醒，雖然「素妍針」屬於玻尿酸類產品，它並不適用於深層結構性凹陷，如夫妻宮、法令深紋等位置，這類需求可由專業醫師評估建議保柔緹玻尿酸系列中的其他劑型。「素妍針最擅長的就是針對淺層膚質改善與細紋調理，以自然、較無負擔的方式重建肌膚的水潤感與精緻感。」

▲▼保濕,外油內乾,卡粉,妝感,熟齡肌,高級臉,素妍針。（圖／彤顏診所提供）

熟齡肌專屬選擇，迎來快速有感的細緻升級！

時間即將來到溫馨5月，對於40、50歲左右，從未接觸醫美的媽媽族群來說，「Belotero Revive素妍針」可作為入門型的療程選擇，原因在於，「素妍針施打後，保濕度與細紋的改善是可以很快感受得到的，膚質會看起來更亮、更澎潤，整體精神也會不一樣。」有感變化卻自然不突兀，相信不僅能讓媽媽們滿意，也能就此開啟她們的愛美之路。

黃天儀醫師貼心表示，「施打後初期可能會略有微腫，但約一週內即可恢復自然狀態，膚質的持續改善效果甚至可延續9個月以上。若搭配良好保養與作息，有機會再延長。」

術後保養除了盡量避開三溫暖、蒸氣室等高溫與悶熱的環境，維持良好作息與飲水習慣以及加強防曬，黃天儀醫師也建議，「日常保濕維持原本的步驟就可以，重點是穩定持續，不需為了延長效果而過度保養，反而讓肌膚維持在熟悉的狀態最有利效果延續！」

談及截至目前患者對於「素妍針」接受度，黃天儀醫師頗為滿意道，「接受度真的蠻高的，尤其是這類針劑打完後不容易被發現，卻能讓人明顯覺得『氣色變好』、『看起來變年輕了』，非常符合現代人『自然變美』的需求。」對於希望快速改善肌膚狀態的患者而言，可以說是符合現代人「快速、自然、修復期短」的保養肌底選擇。

▲▼保濕,外油內乾,卡粉,妝感,熟齡肌,高級臉,光澤診所,素妍針。（圖／彤顏診所提供）

黃天儀醫師簡歷：
台灣微整醫學會專科醫師
中華民國雷射醫學會會員
台灣亞太美容醫學會會員
中華民國雷射光電醫學會會員
台灣光電及醫用雷射學會會員
保柔緹原廠認證醫師
保柔緹專業認證課程合格

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