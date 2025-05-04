白沙屯最美一幕　長髮正妹拿夾子「彎腰撿垃圾」！千人讚爆

▲有信徒沿途撿垃圾，感動許多人。（圖／翻攝自FB白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）



記者施怡妏／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖1日展開10天9夜的徒步進香行程，今年突破30萬信眾跟隨，有網友指出，當信徒都在找東西吃，儲備體力的同時，有一名長髮美女，拿著垃圾袋跟夾子，彎著腰默默地撿拾地上的垃圾；不僅如此，還有網友貼出，有一名信徒跟著隊伍行進，一邊走一邊撿地上的垃圾，大讚「超感動」。

有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，4日晚上10時的朝天宮，有許多信徒剛起床在找東西吃，儲備體力，為接下來的回程做準備，有一名長髮美女卻埋頭於清理垃圾，一袋接著一袋地收拾，原PO看了感動大讚，「或許默默做一件事，是不需要理由的，謝謝妳，無名的英雄，或許很不起眼，但媽祖全都看到了」。

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另外也有網友貼出一段影片，有位信徒拿著夾子跟垃圾袋，走在進香隊伍中，一邊走一邊撿拾地上的垃圾，「沒有拿任何結緣品、食物，他眼中關注的只有地上的垃圾，這次進香，最讓我感動的一幕」。

影片曝光，引發千名網友熱烈回應，「真的總是有很多默默付出的人，非常感恩她們，昨天也看到兩位大姊做垃圾分類，已經10年了，而且是跟公司請假來歡喜做」、「這舉手的小動作我都有做到，簡單方便環境又乾淨，請大家一起做起來」、「昨天在北港也看到一位姐姐也是沿途在撿地上的垃圾，也沒有吃什麼食物」、「用實際的行動積功德！讚」。