北市東區酒吧濺血！酒客亮刀砍店員　上小黃想逃被警拉下

記者張君豪／台北報導

北市東區時尚男女出沒的知名酒吧「Mirror」驚傳酒客持刀鬥毆案件！3日凌晨3時19分警方獲報，該酒吧內有酒客鬥毆情況，大安警分局出動快打部隊警力到場維安，初步調查為疑似有黑幫身分的周男（27歲、聚眾鬥毆前科）、呂男（34歲）、吳男（34歲）與店內李姓員工（33歲）發生衝突，周男持開山刀傷人後本打算搭計程車逃離現場，到場警員機警將剛上車的周男拉下車，加上被害人指控周男身上攜帶刀械，警方立刻拔槍上膛喝令他交出刀械，逮捕4人帶回偵辦。

▲周男等人凌晨在北市忠孝東路Mirror酒吧內持刀砍人，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安警方調查，當時周男等3人到該酒吧內消費，其中呂男和店內員工李男認識，李男持一杯酒過來打招呼，大家原本相談甚歡，後來閒聊時李男高談闊論時口頭禪講出一句「XX娘」，導致周男等人認為遭言詞挑釁，當場回嗆「你現在是在嗆三小？」並上前圍毆李男，衝突過程中周男從背包掏出隨身攜帶的開山刀揮舞攻擊，李男直覺用手抵擋被劃傷左手掌，頓時血流如注。





李男當場濺血後，周男等人自知闖禍，立刻跑出店外要搭車離開，周男上計程車過程遭趕來的警員目擊，立刻將他拉下車盤查，李男則赴傷奔出追趕，警員得知周男身藏刀械後立刻拔槍上膛喝令他棄械趴下，力挺周男的同夥酒客吳男又上前動手推警察，警方將吳男壓制，並當場逮捕4人。

警詢後李男堅稱罵三字經是聊天的口頭禪引發對方誤會，但周男等人認為他出口成髒是引發衝突主因，雙方各說各話。警方訊後，周男遭依傷害、恐嚇罪，呂男依傷害罪，吳男依妨害公務罪移送台北地檢偵辦，飆三字經的李男則依傷害、妨害名譽案函送台北地檢偵辦。

雖然周男等人經調查並無幫派註記，但警方認為周男等人隨身攜帶刀械且均有聚眾鬥毆前科，懷疑他們是外省掛幫派新進成員。警方藉此案例呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，另針對轄內飲酒處所及易滋事治安顧慮場所加強臨檢盤查，防制暴力事件並維護社會安全秩序。

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