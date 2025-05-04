橫行新北、桃園！慣竊變裝換車牌躲查緝　警調上百監視器逮人

記者陳以昇／新北報導

新北市林口警分局日前逮捕一名行徑狡猾的連續竊盜犯，這名48歲詹姓男子涉及林口及新北、桃園等地區共9起竊案。警方調查發現，詹男不僅竊取車牌懸掛於機車上作為掩護，更變裝、遮蔽車牌，甚至闖入店家、民宅及宿舍行竊，手法相當老練，經過濾上百支監視器，終於將他逮捕，起獲作案工具及自製養樂多瓶吸食器等物，訊後依毒品、竊盜等罪移送偵辦。

▲詹男爬氣窗潛入住家行竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲自製的養樂多瓶安非他命吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，林口區4月18日及5月1日間接連發生店家遭竊案件，警方調閱監視器後確認為同一名男子所為，他不僅竊取收銀機內的現金、羽絨外套，甚至爬氣窗闖入一家火鍋店的員工宿舍，偷走筆記型電腦。更狡猾的是，他在逃逸過程中還竊取其他機車車牌懸掛在自己機車上，並變更機車塗裝，企圖混淆警方追查。

林口警分局獲報後立即成立專案小組，調閱分析上百支監視器畫面，鎖定48歲詹姓男子身分及藏匿處所。本月1日下午5時許，警方前往詹男住處，當場起獲作案工具、遭竊筆記型電腦、多面失竊車牌、部分贓款，以及電視機上盒等贓物，更查獲自製養樂多瓶安非他命吸食器2組。經警方清查比對，確認他涉及林口地區4起竊盜案，以及桃園、新北其他地區5起竊盜案，全案訊後依竊盜罪及違反毒品危害防治條例移送偵辦。

▲▼警方起獲犯案工具、贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）