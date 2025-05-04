34歲提早退休！　千萬富豪示警「美經濟將衰退」：先做這6件事

▲ 多根示警美國經濟衰退風險。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國千萬富豪多根（Sam Dogen）曾任職於高盛及瑞士信貸，在金融業打滾13年後於34歲早早退休，擁有300萬美元財富。他創辦理財網站「金融武士」（Financial Samurai）並提出警告，美國雖未正式陷入衰退或停滯性通膨，但風險已經浮現。面對經濟不確定性，他分享自己的6大「衰退理財守則」，為未來做好準備。

1. 處理延宕的維護與修理

趁通膨加劇以前修理壞掉的物品，並在生活必需品漲價前囤貨。有車的民眾應趁現在處理如煞車、輪胎、電池等維修問題，否則一旦保固過期，費用恐怕壓垮預算；而房屋如屋頂、窗戶或電器也可趁價格仍可負擔時考慮更換。健康上也應留意，儘早預約健檢或手術，以防保險自付額提高。

2. 預備6至12個月緊急資金

經濟不景氣時，手頭有現金能帶來安全感。多根建議將半年至一年份的支出投資於高收益貨幣市場基金或國債，報酬率約4%，如此若遭到裁員或臨時有需要，也不必賤賣投資資產。

3. 確立投資目標與資產配置

根據投資時間長短調整風險承受度，若2年內需要現金用於買房、學費或創業等，可考慮較為保守的資產，如短期國債或貨幣市場基金。若明確了解自身目標，就能在市場波動時保持自律，不輕易動搖。

4. 主動經營職涯與人脈

趁市場尚且穩定時，強化與主管、團隊及業界連結，釐清自己的優勢與可轉職的領域，提前布局更穩定的產業。若面臨裁員，也別忘了爭取資遣費。此外，展現善意與合作將有助創造機會。

5. 開拓多元收入來源分散風險

僅依靠一份薪水有其風險，可考慮收租、股息收入、接案、教學、斜槓副業等。醫療、教育、公營事業等抗衰退產業過去較為穩定，但在經濟困難時期，企業與消費者會削減可自由分配的開支，應做好相應準備。

6. 把握低檔投資未來

市場低迷反而是投資機會，可趁這段時間多存點退休基金、孩童教育基金、托管投資基金等，10年後的你會感謝自己的堅持。但在投資前，請先確保至少有足以維持6個月生活費的現金儲備。

多根最後強調，「衰退不會永遠持續下去」，通常持續半年至2年，二戰以來平均約維持10個月，只要保持理性、提前規劃並積極投資，反而有望在低谷中找到轉機。