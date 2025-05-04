報警9次遭無視！日20歲女大生「慘死成白骨」　親友氣炸包圍警局

記者張方瑀／綜合報導
日本神奈川縣一名20歲女子岡崎彩咲陽在過去一年多來遭前男友持續跟蹤騷擾，儘管曾9度報警求助，卻未獲警方重視。她自去年12月20日失蹤後，警方直到4月30日才進行搜索，最終在27歲前男友白井秀征住處的包包內發現一具人類白骨。消息曝光後，憤怒的親友與民眾約50人聚集警署抗議，現場一度陷入混亂。
綜合外媒報導，在當地時間3日晚間8時左右，約有50名岡崎的親友與朋友聚集在神奈川縣川崎臨港署抗議，包括岡崎父親在內的約20人，進入警署窗口向警方表達憤怒，氣氛一度緊張。
【衝撃】「市民守ってねぇじゃねぇかよ！クソ人間！」ストーカー被害に遭い行方不明中の岡﨑彩咲陽さんの件で警察署にアンチ殺到— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) May 3, 2025
「人間じゃねぇんだよ！」等と好き放題に罵声が飛び交っている模様。
同じ市民として怖いんだね。#川崎臨港警察署pic.twitter.com/waDxFQIENX https://t.co/vemcWgZV7Q
由於岡崎親友在現場停留超過2小時不願離去，警方最後出動機動隊維持秩序，使現場一度陷入混亂。
岡崎的父親受訪時情緒激動，指出女兒在失蹤前的12月9日至20日間，共9次撥打110報警，聲稱生命受到威脅，卻未獲得實質幫助。他痛批警方消極，甚至強調，這些報案紀錄還是他自行查出的，警方從未主動告知。更令他無法接受的是，警方僅對其中一通電話回應，稱當時報案只是「自行車失竊」。
「我的女兒在清晨4點、早上7點報警，這些時間點很不尋常。」岡崎父親心碎表示，女兒在報警前，還曾向同住的奶奶哭訴，害怕自己會被殺害，「在這種情況下，怎麼可能只是為了腳踏車報案？」
▲日本神奈川縣川崎市20歲少女岡崎彩咲陽失蹤多個月，疑似化為白骨。（圖／翻攝自Instagram）
他也指控，警方在女兒失蹤後，並未積極展開搜索，迫使家人只能依靠社群網站自力尋找線索、聯絡女兒朋友。最終，警方遲至4月30日才搜索白井的住處，卻在對方的包包中發現一具白骨化遺體，親友與社會輿論無不憤慨。
據悉，當岡崎父親進入警署了解情況時，警方告知前男友目前行蹤不明，並正加緊對白骨遺體進行DNA與驗屍等身分確認作業。
警方3日針對處理過程回應稱，已經採取必要措施，「一切都是基於受害者的意願，認為她並未希望警方介入處理。」
當時警方為了要對白井提出警告，要求岡崎提供更詳細情況，但岡崎回應，「現在不希望警方去找白井談，也不會去派出所。」警方因此認定「並未將此視為受害報案。」
另一方面，警方表示，今年4月對白井住處的搜索，是基於涉嫌違反《跟蹤防止法》展開，「後來確認能構成犯罪事實，因為（白井）供稱『當天確實有去過（岡崎家）』，因此決定實施搜索」。
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