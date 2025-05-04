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報警9次遭無視！日20歲女大生「慘死成白骨」　親友氣炸包圍警局

記者張方瑀／綜合報導

日本神奈川縣一名20歲女子岡崎彩咲陽在過去一年多來遭前男友持續跟蹤騷擾，儘管曾9度報警求助，卻未獲警方重視。她自去年12月20日失蹤後，警方直到4月30日才進行搜索，最終在27歲前男友白井秀征住處的包包內發現一具人類白骨。消息曝光後，憤怒的親友與民眾約50人聚集警署抗議，現場一度陷入混亂。

綜合外媒報導，在當地時間3日晚間8時左右，約有50名岡崎的親友與朋友聚集在神奈川縣川崎臨港署抗議，包括岡崎父親在內的約20人，進入警署窗口向警方表達憤怒，氣氛一度緊張。

由於岡崎親友在現場停留超過2小時不願離去，警方最後出動機動隊維持秩序，使現場一度陷入混亂。 

岡崎的父親受訪時情緒激動，指出女兒在失蹤前的12月9日至20日間，共9次撥打110報警，聲稱生命受到威脅，卻未獲得實質幫助。他痛批警方消極，甚至強調，這些報案紀錄還是他自行查出的，警方從未主動告知。更令他無法接受的是，警方僅對其中一通電話回應，稱當時報案只是「自行車失竊」。

「我的女兒在清晨4點、早上7點報警，這些時間點很不尋常。」岡崎父親心碎表示，女兒在報警前，還曾向同住的奶奶哭訴，害怕自己會被殺害，「在這種情況下，怎麼可能只是為了腳踏車報案？」

▲▼日本神奈川縣川崎市20歲少女岡崎彩咲陽失蹤多個月，疑似化為白骨。（圖／翻攝自Instagram）

▲日本神奈川縣川崎市20歲少女岡崎彩咲陽失蹤多個月，疑似化為白骨。（圖／翻攝自Instagram）

他也指控，警方在女兒失蹤後，並未積極展開搜索，迫使家人只能依靠社群網站自力尋找線索、聯絡女兒朋友。最終，警方遲至4月30日才搜索白井的住處，卻在對方的包包中發現一具白骨化遺體，親友與社會輿論無不憤慨。

據悉，當岡崎父親進入警署了解情況時，警方告知前男友目前行蹤不明，並正加緊對白骨遺體進行DNA與驗屍等身分確認作業。

警方3日針對處理過程回應稱，已經採取必要措施，「一切都是基於受害者的意願，認為她並未希望警方介入處理。」

當時警方為了要對白井提出警告，要求岡崎提供更詳細情況，但岡崎回應，「現在不希望警方去找白井談，也不會去派出所。」警方因此認定「並未將此視為受害報案。」

另一方面，警方表示，今年4月對白井住處的搜索，是基於涉嫌違反《跟蹤防止法》展開，「後來確認能構成犯罪事實，因為（白井）供稱『當天確實有去過（岡崎家）』，因此決定實施搜索」。

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