汽車零件也逃不過！川普開徵關稅「今天生效」　日韓產業大地震

▲美國川普政府針對汽車、汽車零組件課徵關稅，恐將對南韓汽車產業造成衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國川普政府為了減少貿易赤字、呼籲製造產業回流，繼4月3日針對所有進口汽車加徵25%關稅後，從今（3）日天起又針對引擎、變速箱等汽車主要零組件課徵25%，此舉嚴重衝擊南韓與日本產業，因為這些產品對於日韓兩國而言皆是相當重要的對美出口產品，佔出口比重大。

不過，儘管面臨巨大衝擊，南韓業者仍期盼在面臨美中高額關稅戰競爭的同時，能夠在汽車零組件出口上「取代中國」，成為稍微得利且獲得喘息空間的漁翁。

根據《韓聯社》，美國川普政府所預告的針對汽車零組件課徵25％關稅的政策，從美東時間2日0時1分（日韓時間為3日下午1時1分）開始生效，不過美國汽車業界擔憂關稅措施將引發汽車價格上漲、製造成本增加，為了減緩美國國內汽車生產廠的負擔，川普政府4月底敲定為期2年的負擔減輕措施。

截至2027年4月底為期2年的時間，川普政府允許在美國國內生產組裝的車輛銷售額的15%（第2年為10%）作為零組件關稅的「免額稅度」，呼籲在美國國內生產組裝汽車的國外車廠，能夠減少依賴從海外進口零組件。

儘管川普決定給予2年的緩衝期，讓南韓汽車零組件廠商鬆一口氣，但業界仍擔憂關稅政策會造成汽車生產成本與售價增加，引發市場需求萎靡不振。

韓國貿易協會指出，南韓汽車零組件對美國出口比重，2020年至2024年從29.5%增加到36.5%；至於美國進口南韓製汽車零組件的比率，去年則是達到135億美元，占美國所有汽車零組件進口比重達6.4%，其中電池與馬達等為30億美元、車窗與傳動軸30億美元、電子零件25億美元、車體相關零件23億美元、引擎等13億美元、輪胎8億美元。

▲日本汽車製造商與零組件生產商，同樣也因川普關稅政策而受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本放送協會》，日本財務省統計，光是2024年一整年的時間，日本出口至美國的汽車零組件之出口額達到1兆2310億日圓（約85.5億美元），占所有對美出口貨品的比例達5.8%，是繼汽車以後第二多出口至美國的品項，一旦川普政府課徵汽車零組件關稅，同樣也會對日本汽車產業造成衝擊。

日媒報導指出，川普政府試圖讓汽車製造業回流美國，然而在美國設廠生產零組件時，必須面臨高額的人事費用、調度原物料（供應鏈）等問題，因此即便日本著名的汽車零組件製造商「日本發條」（NHK Nippatsu，總部位於橫濱）將部分產線從日本移到美國，也必須因上述問題而難以在短時間內提升在美產量。