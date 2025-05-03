韓執政黨初選出爐　金文洙勝！曾跳針喊「我是道知事」惡搞消防員

▲南韓執政黨國民力量結束黨內初選，確認由金文洙參選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓前總統尹錫悅被罷免下台後，總統大選預計6月3日實施。在此之前，朝野兩黨皆進入初選程序，繼共同民主黨推出李在明競選後，執政黨國民力量也於今（3）日下午結束初選程序，確定由反對彈劾尹錫悅的前雇用勞動部長金文洙上陣，並與宣布參選的前國務總理韓悳洙進行談判。

根據《韓聯社》，南韓目前執政黨「國民力量」在由金文洙、韓東勳（前黨代表）、洪準杓（前大邱市長）、安哲秀（國會議員）等4人所構成的初選第二階段中，將洪準杓和安哲秀淘汰，洪準杓宣布即日起退黨、結束政治生涯，初選最終階段留下金文洙與韓東勳兩人進行激烈廝殺，最終由反對彈劾尹錫悅的金文洙勝出，集結保守派勢力的支持。

▲國民力量第一輪黨內初選後留下的4名參選人，由左至右分別為金文洙、安哲秀、韓東勳、洪準杓。（圖／達志影像）

國民力量3日下午在京畿道高陽市召開全黨大會，針對黨員投票和民調結果統計票數，其中金文洙的得票率為56.53%，擊敗得票率僅43.47%的韓東勳，正式確定代表國民力量競選總統，與共同民主黨的候選人李在明對抗。

在尹錫悅政府中擔任雇用勞動部長的金文洙，自從尹錫悅去年12月因緊急戒嚴而遭彈劾後，其支持率在泛保守派陣營的政治人物中一直保持領先。原本以無黨籍身分入閣的金文洙，於今年4月9日加入國民力量、宣布參選。

黨內初選第二階段時，金文洙、韓東勳、洪準杓、安哲秀皆未能取得過半票數。在此之際，先前曾表態反對彈劾尹錫悅的金文洙，在最終初選階段中，與「支持彈劾」的韓東勳激烈對抗，而因其反對彈劾的立場，加上願意與宣布參選的韓悳洙談判整合，更成功集結保守派群眾的支持。

▲金文洙在保守派勢力獲得廣大的支持率。（圖／達志影像／美聯社）

在黨員投票中，金文洙的得票率為61.25%（24萬6519票），贏過得票率38.75%（15萬5961票）的韓東勳；至於在民調結果，金文洙更以51.81%的支持率贏過只有48.19%的韓東勳。

金文洙在初選結束後發表演說，「即便我粉身碎骨，也定能獲得勝利！為了全面阻止共同民主黨的李在明勢力掌權，無論是哪一方的勢力，我們都願意構築緊密的合作關係。」

據悉，金文洙曾是1970到80年代引領南韓社會運動與勞權維護的重要人物，被封為「（社會）運動圈皇太子」，然而到了1990年代卻搖身一變，成為保守派（右派）政治人物，此後連續3屆當選國會議員，且當選京畿道知事。

不過，金文洙曾於2011年12月19日向消防單位撥打「惡作劇電話」，他以私人行程前往某療養院探病時，竟然在119電話不斷跳針表示「我是道知事」，還一直要求接電話的消防員通報姓名，事後更導致該名消防員遭到懲戒，而此事也對金文洙的政治生涯造成負面衝擊，民眾普遍認為金文洙以職權壓力霸凌消防基層。

▼當時身為京畿道知事的金文洙，曾向消防單位撥打「惡作劇電話」。