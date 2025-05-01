　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣綠鬣蜥獎勵登場　捕獲吻肛長30公分以上可領取250元

▲操作捕抓綠鬣蜥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲操作捕抓綠鬣蜥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府自113年底起，陸續針對綠鬣蜥移除開辦6場次教育訓練，累計共706人完成訓練，目前林保署已完成捕捉移除回報APP建置，縣府將自即日起開放完訓民眾持捕獲之綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領取250元，未達30公分可領取100元等值獎勵，另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家將停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。

▲操作捕抓綠鬣蜥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府農業處處長鄭永裕說，農業處已統一為完訓人員申請APP帳號，請所有完訓民眾留意報名時所留的電子信箱，有關綠鬣蜥兌換獎勵工作委由專業移除廠商統一辦理，固定繳交地點為屏東縣長治鄉中興路326號，另考量受訓民眾居住遍及各鄉鎮，為方便民眾繳交提供收取專線(電話號碼：0966-933-327)，民眾可隨時聯繫廠商依安排期程前往各鄉鎮收取捕獲之綠鬣蜥。

農業處表示，請所有完訓民眾繳交綠鬣蜥時均應攜帶農業處發給之結訓證，並主動出示APP畫面供廠商確認後發給獎勵，另也再次呼籲民眾務必遵照屏東縣綠鬣蜥移除防治認證合格人員工作公約及林保署公佈之綠鬣蜥移除指引準則進行移除工作，以免被撤銷資格及觸法，相關資訊可至縣府及農業處網站最新消息項下查詢，或洽詢動保科(電話號碼：08-7320415分機3765)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
節能家電減稅2000元　延長2年至2027年
白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入
「旋轉雲系」現蹤太平洋！鄭明典曝颱風發展機率
消費過世運將想洗白？她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」：不配
貴婦奈奈歸案　他分析去年曝光「可能是安排」：為回台做鋪陳
快訊／勞動基金3月虧損1716億元！
快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選
正妹碧潭被三寶爸搭訕！載到土地公廟前...打耳光性侵她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

光電板恐包圍綠建築社區　陳亭妃要求尊重民意

2025城鎮韌性(防空)演習7月登場　雲林率先召開輔訪會議

屏東縣綠鬣蜥獎勵登場　捕獲吻肛長30公分以上可領取250元

里港警轄10大易事路段出爐　駕駛4大不良習慣造成

台南學甲警重拳出擊！　大型車違規33件曝光擴大稽查守護交安

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

暨大藝文季系列活動起跑　開幕展賽德克新舊世代藝術家畫作驚豔

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

光電板恐包圍綠建築社區　陳亭妃要求尊重民意

2025城鎮韌性(防空)演習7月登場　雲林率先召開輔訪會議

屏東縣綠鬣蜥獎勵登場　捕獲吻肛長30公分以上可領取250元

里港警轄10大易事路段出爐　駕駛4大不良習慣造成

台南學甲警重拳出擊！　大型車違規33件曝光擴大稽查守護交安

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

暨大藝文季系列活動起跑　開幕展賽德克新舊世代藝術家畫作驚豔

全程押解貴婦奈奈抵台！正妹調查官「背景曝光」　曾赴FBI受訓10周

Makiyo提證據宣戰！爆「司機被撞還出國」家屬喊告　她反擊：弄清真相

LINE貼圖4款免費！小資族快載雙眼皮的豬「花錢買快樂」超Q

台中忠明南路改善完工　內政部補助1.16億提升通行安全

建商自爆天價入手「床的世界」祖產　打造千坪礁溪度假宅

節能家電減徵貨物稅2000元措施　延長2年至2027年

川普之亂全球股市震盪　印度逆勢繳出連10年正報酬成績

光電板恐包圍綠建築社區　陳亭妃要求尊重民意

白沙屯媽今起轎！罷團批「拜媽祖被統戰」　信眾怒：政治別介入

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

吃麵 #違停 被拍照！　#刺青 #包手 男狂追檢舉人

地方熱門新聞

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

南投家扶提醒上網前保護兒少個資避免網路犯罪受害

覺行弘法協會關懷黑戶寶寶盼為社會雪中送炭

嘉義縣遭棄傷殘犬「小美」獲得新生機會

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！新營警逮匪起出毒品贓款

4歲男童左手遭餐廳大門「轉軸」夾住　消防擊碎玻璃門救援

台日雙鐵限時優惠　兌換黑部峽谷鐵道來回車票

嘉義縣16家旅宿合作推出賞螢特惠

嘉市府呼籲違停勿肇責

新北50億擴建917公里自行車道

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

減輕稅務壓力　符4大類之一享長照特別扣除額

更多熱門

相關新聞

不要馬斯克了？　特斯拉傳開始尋找接班人

不要馬斯克了？　特斯拉傳開始尋找接班人

美媒《華爾街日報》4月30日引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）董事會開始認真考慮物色執行長馬斯克（Elon Musk）接班人，已聯繫多家高階人才獵頭公司，以制定尋找下一任執行長的正式流程。

嘉義縣環保局施藥人員訓練超前部屬

嘉義縣環保局施藥人員訓練超前部屬

第三大隊辦理骨針訓練救護員火線強化應變力

第三大隊辦理骨針訓練救護員火線強化應變力

傅崐萁態度軟化？稱願當政院後盾　綠：別被他討拍裝乖騙了

傅崐萁態度軟化？稱願當政院後盾　綠：別被他討拍裝乖騙了

南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

關鍵字：

獎勵綠鬣蜥屏東縣政府訓練

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

獨／官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面