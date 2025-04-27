模範勞工不分國籍！花蓮6外籍看護工獲表揚　各獲3千元獎勵

▲6名外籍家庭看護工榮獲模範移工表揚由縣府頒發獎狀及獎金3千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

五一勞動節前夕，花蓮縣政府26日上午於花蓮福容大飯店舉行「114年度模範勞工暨外國人（移工）表揚大會」，本次大會除表揚獲選的模範勞工及模範移工，並選出6名模範家庭看護工。模範移工表揚合併每年辦理之模範勞工表揚大會進行公開表揚，當選之移工可獲得獎狀及獎金新臺幣3千元。

縣長徐榛蔚親自頒獎給114年度獲獎的6名模範移工，感謝所有遠渡重洋來到花蓮工作的移工夥伴朋友們。徐縣長表示，大家都看到在0403地震艱難期間，移工朋友們盡心竭力照護我們的鄉親長輩家人，更在各產業中持續堅守工作崗位。此次獲獎者都是由雇主及仲介公司推薦、遴選後脫穎而出，透過公開表揚的方式，讓優秀的移工朋友可以被看見，成為優秀勞動者的工作典範，同時也促進勞雇雙方互相關懷與尊重，強化勞資關係，達到勞資和諧。

今年模範移工工作年資最長的是來自印尼的普吉，來台工作長達17年目前是中階技術人力，因雇主長期旅居美國，普吉獨自照顧失智阿嬤長達9年，她肩負起所有的照顧責任，確保阿嬤的飲食、衛生、服藥和日常生活起居都能穩定進行，即使家人不在身邊，讓阿嬤也能受到良好的照顧。在缺乏雇主及親屬支援的情況下，她獨自承受身心壓力，沒有怨言的照護著阿嬤，展現出極大的耐心、愛心與專業精神。因雇主長期不在台灣，遇到困難時如生病或其他需求，普吉會尋求仲介公司協助，普吉多年來保持身體健康極少生病，展現出極強的責任感。阿嬤最需要的是陪伴與安全感，普吉不只是照顧者，更是阿嬤的精神支柱，透過陪聊、散步、唱歌等方式，讓阿嬤感受到溫暖與關懷。

來自印尼的小米，在台工作長達14年目前為中階技術人力，個性溫和又細心，照顧長期臥床的阿嬤。阿嬤因身體不適、情緒起伏大，讓許多移工難以勝任，來了又走，始終無法穩定照護。小米卻沒有退縮，她用耐心傾聽阿嬤的需求，用溫柔安撫阿嬤的情緒，日復一日細心照料生活起居，從翻身、餵食到清潔、預防褥瘡、清潔與衛生照顧等樣樣不馬虎，讓阿嬤在臥床的狀況下依然能維持基本的生活品質。小米不僅把阿嬤當成工作對象，更像家人般陪伴在旁。

漸漸地，阿嬤從原本的排斥與不信任，到現在一提到小米就滿是感激與稱讚，逢人便誇她是「最懂我」的好幫手。小米的辛苦與愛心，真誠地感動了阿嬤的心。雇主很感謝小米的付出，讓我家順利安穩的生活，非常感謝她。小米表示謝謝雇主的推薦及平時的照顧，非常高興可以跟遠在印尼的家人分享獲獎的喜悅與榮耀。

依據社會處統計截至114年2月止，縣內約有5,614名外籍移工，其中擔任社福類移工人數高達64.7%，他們提供照護服務，不僅分攤雇主在居家照顧上的壓力，讓雇主可以在自己的職場安心投入工作而無後顧之憂。另外在產業上也提供本國人勞動力不足之缺口，移工朋友對花蓮經濟發展功不可沒。優秀的勞工朋友不分本國人與外國人，社會處將持續推廣辦理模範勞工遴選及表揚工作以表達對勞工朋友的肯定與感謝。也邀請各事業單位雇主舉薦認識默默辛勤工作的移工，讓社會溫暖肯定鼓勵這群飄洋過海的異鄉人，實踐SDGS目標17之多元夥伴關係，協力促進永續遠景。