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今年估69艘國際郵輪靠泊高雄港　旅客破10.6萬超越去年

▲▼國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（圖／台灣港務公司提供）

▲今年高雄港國際郵輪預報69艘次靠泊。（資料圖／台灣港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(23)日考察高雄港建設，聽取港務公司報告高雄港客貨運發展概況及未來營運展望，並積極推動智慧港灣與郵輪觀光發展，其中今年高雄港國際郵輪預報為69艘次，旅客人次預估近10.6萬人次，將超越去年表現。

立法院交委會今視察高雄港旅運中心，港務公司說明，高雄港以「貨櫃樞紐」及「客運觀光」為發展重點，為提升國際競爭力，近年推動舊港區機能調整，將石化儲槽遷移至洲際石化儲運中心，另為拓展高雄港埠觀光，近年完成高港水花園、大港橋、大港倉及遊艇碼頭開發，並與高雄市合作推動各項活動，行銷高雄水岸觀光及愛河灣遊憩亮點，以今(114)年1月辦理的吉伊卡娃冬日遊樂園為例，展出期間吸引600萬人次，創造100億元觀光產值。

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貨運業務及發展智慧綠能港口方面，第七貨櫃中心113年11月全面營運，可供4艘2.4萬TEU超大型貨櫃船同時靠泊，長期最大作業能量可達650TEU/年，並建置太陽能發電儲創能設施，預計115年完成，年減碳量可達5,060公噸。

高雄港智慧港口發展方面，港務公司表示，將應用AI科技升級港口服務韌性，優先於高雄港推動船舶操航智慧示警及船舶影像監控，114年底前推廣至各國際商港，守護港口安全。

▲▼交通委員會考察高雄港建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會考察高雄港建設。（圖／交通部提供）

郵輪發展部分，港務公司表示，高雄港是南台灣重要國際郵輪母港，今(114)年高雄港國際郵輪預報為69艘次，旅客人次預估近10.6萬人次，包含歌詩達郵輪、挪威郵輪等，預期可超越113年表現。

港務公司指出，將持續與觀光署合作，透過國際行銷及多項優惠措施，吸引郵輪業者靠泊高雄港，高雄旅運中心為郵輪母港重要地標，兼具旅運、商務及親水遊憩多功能之智慧化大樓，可同時服務2艘郵輪靠泊，為提供便捷通關環境，已將登船廊道延伸125公尺至18號碼頭，今年1月21日正式啟用，並推動旅運大樓招商。

目前旅運大樓商業空間目前由澎坊公司及承億酒店進駐提供免稅品購物及餐飲服務，辦公大樓除港務公司進駐外，10樓已由遠傳電信公司進駐，4樓至7樓將配合亞洲新灣區5G AIoT創新園區及亞洲資產管理中心政策，招商引進科技及金融相關產業進駐。

交通部次長林國顯表示，高雄港為台灣第一大國際商港，貨櫃裝卸量為全球前20名，因應船舶大型化及海運綠能減碳的國際趨勢，已督責港務公司持續推動各項港埠建設及積極辦理各項招商業務，並已要求港務公司推動各項港埠智慧化工作，提升港口服務韌性，落實港區各項減碳工作，以2030碳中和50％，2050年碳中和為目標，打造智慧、綠色、永續的港口。

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