超市老闆投資黃金賺千萬「霸氣全分員工」　清潔工、後廚也都有

▲山西超市老闆投資賺千萬，霸氣分給員工。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

山西榮河1+1生鮮超市員工們近日透露，因老闆劉總投資黃金獲利，將賺到的1000萬元（人民幣，下同，約台幣4462萬元）全數分給員工，且連清潔人員、員工餐的廚房人員也都能獲得該筆獎勵，入職兩年者可獲得10000元（約台幣4.4萬元），引發熱議。

據《縱覽新聞》報導，對話紀錄截圖顯示，劉總說道，「我開會的時候總說，要把錢分給大家，但近幾年為了擴店，一直沒有閒錢做這件事，時間久了，我都覺得那番話像洗腦的謊言，幸運的是，這期間黃金暴漲，我買的黃金盈利1000萬，終於可以分給大家了，我很開心，不知道大家開不開心。」

▲該對話紀錄截圖。（圖／翻攝自微博）

劉總的分發規則為，「入職2年以上的老員工，每人1萬元，包括清潔人員、後廚人員；1年以上未滿2年者，發放2000元（約台幣8924元）旅遊補助金，及放2天旅遊假；剛入職未滿1年員工，發放1000元（約台幣4462元）旅遊補助金，及放2天旅遊假。」

▲員工們相當開心。（圖／翻攝自微博，上同）

他在訊息末寫道，「我只是先嘗試分錢，未來會慢慢磨合，以後希望分給大家的是1億元，或者更多。」

該截圖也被超市店員證實，對話紀錄是真的，大家也如實收到獎勵。一名店長表示，她的門市有49名員工都分到了錢，她拿到的是1萬元。另一名店長則稱，發放標準如截圖那樣，她店裡有92名員工，有53人拿到了1萬元，店裡的清潔工和廚師都不是外包的，所以也包括在內，「員工們分到錢，工作也賣力了」。

▲員工拍照認證領到現金。（圖／翻攝自微博／極目新聞，上同）

該店長還表示，除了節日的常規福利，年底，老闆還會給每位員工的父母發慰問金，已發放兩年，第一年是500元（約台幣2231元），第二年是1000元（約台幣4462元）。目前，該連鎖超市在運城和鄭州共有33家門市，其中運城市有1500多名員工。