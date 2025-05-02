買網路神藥「白膜修復丸」老翁險遭詐10萬　家屬急報案

▲男子險遭「保健品話術」騙走10萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山一名65歲王姓男子近日險些誤信網路上誇大不實的保健品廣告，打算匯出新台幣10萬元購買所謂具有「神奇療效」的男性保健產品。所幸其妹婿察覺異狀，即時陪同前往警局報案，在警方介入協助下成功攔阻詐騙，避免了一筆高額金錢損失。

事件發生於5月2日上午8時許，王男在家人陪同下，前往台東縣警察局關山分局關山聯合所報案。他表示，早在4月初便透過LINE加入兩名帳號為「海納百川」及「男科健康管理李醫師」的不明用戶，對方自稱為專業醫師，並大肆推薦名為「白膜修復丸」、「強腎方」、「海線再生」以及「干細胞因子激活素」等男性保健品，聲稱對身體機能具顯著改善效果。

在對方不斷以醫學名詞與專業口吻洗腦式推銷下，王男逐漸放下戒心，對產品深信不疑。對方進一步表示，若想購買療程須支付10萬元，且必須先匯款4萬元作為「保證金」，之後方能出貨。王男原本已準備前往匯款，其妹婿察覺王男行為異常並聽聞產品內容後認為不妥，立即陪同他至派出所尋求警方協助。

經關山聯合所員警涂博禹詳細檢視對話內容後，確認此為典型詐騙手法。警方除即時勸阻王男匯款外，也協助其封鎖該兩名LINE詐騙帳號，並刪除所有相關訊息。同時，員警也提醒王男購買藥品應透過正規醫療或藥師管道，避免落入誇大不實廣告陷阱。

警方後續將相關詐騙資訊通報165反詐騙專線，並呼籲民眾凡遇涉及財務、藥品、投資等相關廣告訊息，務必提高警覺、查證來源，勿輕信網路上來路不明的推銷說法。

台東縣警察局關山分局指出，詐騙集團手法日新月異，往往利用人們對健康或財富的焦慮加以操弄。此次事件能成功攔阻，除警方及時處置外，也歸功於家屬的敏銳觀察與主動通報。警方再次提醒民眾，如發現可疑情形，可撥打165或110報案，或就近至派出所尋求協助，共同守護自身與家人的財產安全。