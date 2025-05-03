LIVE／最重要科儀「進火儀式」來了！　象徵媽祖光明不滅

「粉紅超跑」白沙屯媽祖展開10天9夜的徒步進香，沿途擠滿信眾。代表台灣參加2019國際小姐的邱怡澍Joyce特別拍片，記錄下「起駕之夜」，而在影片中也可見，她還用英文翻譯，讓外國朋友了解廟宇文化。如此用心的畫面曝光後，大票網友也留言讚爆。