LIVE／最重要科儀「進火儀式」來了！　象徵媽祖光明不滅

記者黃資真／雲林報導
一年一度的「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香2日凌晨啟航，今年有超過30萬人報名，媽祖鑾轎在香燈勇腳的簇擁下以時速約5公里速度前進，今(3日)中午終於抵達北港朝天宮，現場信徒高喊「進喔！進喔！」三進三退後入大殿安座；晚間現場舉行進香活動最重要的科儀「進火儀式」，象徵媽祖萬年香火留傳、光明不滅。《ETtoday新聞雲》在北港朝天宮現場為您掌握最新媽祖動態。
▲▼白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，出發37小時後抵達朝天宮。（圖／北港朝天宮提供）
記者黃資真／雲林報導
一年一度的「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香2日凌晨啟航，今年有超過30萬人報名，媽祖鑾轎在香燈勇腳的簇擁下以時速約5公里速度前進，今(3日)中午終於抵達北港朝天宮，現場信徒高喊「進喔！進喔！」三進三退後入大殿安座；晚間現場舉行進香活動最重要的科儀「進火儀式」，象徵媽祖萬年香火留傳、光明不滅。《ETtoday新聞雲》在北港朝天宮現場為您掌握最新媽祖動態。
▲▼白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，出發37小時後抵達朝天宮。（圖／北港朝天宮提供）
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