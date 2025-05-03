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快訊／6年來最晚！白沙屯媽祖急行軍　「三進三退」衝進朝天宮

▲白沙屯媽祖三進三退衝進朝天宮。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲白沙屯媽祖三進三退衝進朝天宮。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、黃資真／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，今年2025年突破30萬信眾跟隨，「粉紅超跑」於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式開啟10天9夜的徒步進香。今(3日)上午抵達北港鎮，鄰近鄉鎮民眾夾道歡迎，歷經37小時的急行軍行程，在白沙屯媽祖鑾轎三進三退後，於中午12時22分進入北港朝天宮，也是近6年來最晚抵達的一次。

根據過往紀錄，2020年上午10點30分、2021年上午11點55分、2022年上午10點38分、2023年中午12點9分、2024年上午11點59分，今年則是中午12點22分抵達。

今年報名人數近33萬人，創下歷史新高，「粉紅超跑」今（3）日從台61線進入雲林縣麥寮鄉，沿153縣道行經東勢鄉短暫於賜安宮三山國王廟停轎休息後進入元長鄉，轉往省道台19線於中山路興安路口與元長拱聖宮稍作駐駕後即一路入境北港鎮。北港朝天宮監事陳金池表示，報名人數逾30萬，加上未報名隨香及鄰近周邊鄉鎮信眾，預估湧進北港鎮人潮可達百萬人。

白沙屯媽祖在近百萬香燈腳隨行下，今日經歷最「速」一哩路南下42公里抵達北港朝天宮安座，北港警分局管制北港朝天宮周遭16條街、路迎駕鑾轎，預計並進行拜天公的儀式，答謝上蒼及媽祖福蔭庇祐，晚間「進火（刈火）」儀式後，於4日北返。

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團今年報名香灯腳有33萬人，沿途有陸續加入的信徒北港鎮初估湧入超過百萬人，整個北港小鎮萬頭攢動，白沙屯媽祖鑾轎於中午12點22分，在數萬信眾於被北港朝天宮前夾道歡迎下，進入北港朝天宮駐駕。

白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕，廟方人員以雙手高捧，請出轎內的「白沙屯媽」金身，入朝天宮正殿神龕內安座，北港地區許多民眾也擠進朝天宮，參拜回娘家的「白沙屯媽」。白沙屯媽祖進香信徒齊集於朝天宮廟埕，敬備豬羊牲禮，準備舉行祝壽大典儀式。

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