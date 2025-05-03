她當「媽祖首席翻譯官」　用英文介紹廟宇文化！網讚爆：還好有你

記者曾筠淇／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖展開10天9夜的徒步進香，沿途擠滿信眾。代表台灣參加2019國際小姐的邱怡澍Joyce特別拍片，記錄下「起駕之夜」，而在影片中也可見，她還用英文翻譯，讓外國朋友了解廟宇文化。如此用心的畫面曝光後，大票網友也留言讚爆。

邱怡澍2日在YouTube頻道「狂人JoJo」上，分享「白沙屯媽祖超級瘋狂起駕之夜搶先看」的影片，她非常熱血的拍片記錄，並認真對著鏡頭介紹，更厲害的是，她不只用國語說明，中間還穿插英文、台語。

事實上，邱怡澍先前就有在臉書粉專「邱怡澍Joyce914」上，說自己是「媽祖首席翻譯官」，她直言，介紹廟宇文化其實很不容易，要用英文更是難上加難，「很多人問我這些英文怎麼查到的？結論是查！不！到！」

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▲邱怡澍多才多藝。（圖／翻攝自Facebook／邱怡澍Joyce914）

邱怡澍透露，她會依照自己對於文化的理解，謹慎判斷，並歸納出適合的用字，「畢竟文化就是不一樣， 在美國沒有這樣的文化，就不會有這樣的用字，這是很正常的，因此光是選詞用語就很困難 」。

邱怡澍坦言，她的英文沒有很好，文法也常用錯，但她很努力斟酌選用一些字句，「你說外國人能翻嗎？我覺得不行，因為他不了解我們的文化；你說主委能翻嗎？我覺得不行，因為英文的能力相對有限」，所以既然她既了解廟宇文化，對英文的掌握又相對高，「我覺得或許成為這個廟宇文化國際化的橋樑就很重要」。

影片曝光後，就有不少網友直呼，「感謝媽祖首席翻譯官Joyce以流利的英文介紹講解」、「我超喜歡你充滿活力與自信的介紹台灣的廟宇文化，很貼近深入台灣人的生活」、「還好有你在！在屏東遇到外國人問我擲筊，我直接回答不出來」、「辛苦你了，看得出來真的很擠，不過你還能翻譯轉播，真的很敬業」。

本文經「邱怡澍Joyce914」授權引用