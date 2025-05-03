白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒開噴

▲萬人追隨白沙屯媽祖到北港。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）



網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖3天就走到北港，南下沿途都擠滿信眾，然而有店家討拍，「今天幾萬人潮，生意卻不好！」文章引發網友熱議，「只想賺錢，但沒行銷頭腦，連愛心都沒」、「又不是去逛街shopping的」；也有信眾解釋，「路上免費的結緣食物吃到飽、飲料喝到吐」，當然不會有人想去消費。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，白沙屯媽祖一路南下急行軍，信眾紛紛跟隨，然而他卻感嘆，媽祖停駕宮廟時，周邊商家生意卻顯得冷清，「今天幾萬人潮，生意卻不好！」

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底下網友熱議，「不如休息一天跟著媽祖走」、「其實生意是需要自己去努力來的，而不是開了店，坐等客人進來消費」、「又不是去逛街shopping的」、「因為不好找廁所，才生意不好，不是因為香燈腳只吃免費」、「只想賺錢，但沒行銷頭腦，連愛心都沒」；也有店家坦言，「所以我選擇店休」。

其他網友也直呼，進香路程中，滿滿都是隨緣愛心餐，而且供給者都是不求回報的，「路上免費的結緣食物吃到飽、飲料喝到吐還能外帶幾10罐，應該沒人會再花錢去吃吃喝喝了」、「很多人在分結緣吃的啊，有喝有吃都是人家的愛心」、「我們香客當然要吃媽祖的愛心」、「聽我朋友說沿路結緣品吃吃喝喝，誰還會花錢買」、「結緣品太多了，應有盡有，應該說善心人士真的很多」。

▼粉紅超跑前往北港朝天宮的路上。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

