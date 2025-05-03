白沙屯合照「移爐主」！張麗善當面道歉　主委緩頰：沒惡意啦

▲ 雲林縣長張麗善（左）與爐主宋曉華（中）會面，並表示歉意。右為拱天宮主委洪文華（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、潘鳳威／雲林報導

白沙屯媽祖遶境活動於5月1日深夜11時25分舉行登轎儀式，但當天現場卻發生了小插曲。雲林縣長張麗善移開拱天宮爐主宋曉華的畫面被鏡頭拍下，引起網友熱議。今(3)日上午，張麗善特地在白沙屯拱天宮主委洪文華的陪同，與爐主宋曉華會面，並當面向宋表達歉意。

雲林縣長張麗善在白沙屯媽祖登轎儀式中因鏡頭被擋，伸手輕推爐主的行為透過直播引發網友激烈反應，為此，張麗善昨(2)日在臉屬道歉，表示「當時現場秩序繁忙，不認識爐主的身分，因此無意中造成不周，對此再度道歉」、「絕非有心，深表歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今(3)日上午9時40分，張麗善在北港與白沙屯拱天宮主委洪文華的陪同下，與爐主宋曉華會面，2人也在媒體鏡頭下握手合影，張當面向宋表達歉意，並贈送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。

張麗善強調：「當天是誤會，不好意思啦！請爐主稍微移動了一下下，我感到很抱歉，無心之過，媽祖慈悲，一定會體諒跟包容」。宋曉華則表示：「我很榮幸做爐主，我是為媽祖服務的，所有的意旨是媽祖的旨意，謝謝大家」。

白沙屯拱天宮主委洪文華強調：「都是誤會啦，沒有惡意，因為今年人多，貴賓委員都多，大家站的比較擠所以移一下，可能不認識爐主，講實在沒有惡意啦，希望大家不要再責怪(縣長)」。