白沙媽將抵朝天宮！雲林北港18hrs「禁車進入」　管制範圍曝光

▲雲林縣北港鎮劃設18小時管制區，禁止車輛進入。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）



記者白珈陽、黃資真／雲林報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖進行為期10天9夜的進香之旅，即將在今(3日)上午抵達雲林北港朝天宮，預估70萬人將湧入雲林縣，為避免交通壅塞，警方擴大交通管制區，從今天上午6點至晚間12點止北港市區禁止車輛進入。

雲林縣警察局指出，北港市區劃設18小時的管制區，禁止車輛進入，下午4點起至交通恢復順暢止，才縮小管制範圍。另因應北港市區管制，管制區外有堤外、媽祖醫院、北港重劃區及水仙宮停車場可供民眾使用，為避免道路沿線遭違規停放車輛影響紓解效率，北港鎮民樂路(文仁路至特一號道路)及華南路(民生路至中正路)二側、河堤道路(太平路18巷至民生路1號)東側禁止路邊停車，違者拖吊，確保交通順暢。

過境旅客也別擔心，該局特規畫建議路線，南下過境旅客可由台19線或145線接台78線東行及國道1號南下，或經由特一號道路、民樂路、文仁路及媽祖大橋進入嘉義縣。嘉義縣北上旅客則建議由媽祖大橋進入雲林縣，並由文仁路左轉大同路或民樂路後往好收方向北上；北港大橋北上旅客可左轉164線後，同樣由文仁路左轉大同路或民樂路後往好收方向北上。

雲林縣警察局長李建民表示，警察局已經做好了萬全的準備，並帶領團隊前往北港朝天宮參拜天上聖母，與蔡咏鍀董事長暨全體董監事一同祈福，祈求乙巳年白沙屯媽祖進香之任務圓滿順利、香燈腳平安無虞。

▼北港管制範圍與停車資訊。

