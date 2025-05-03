老司機也進不去！羽田機場停車位「預約遭秒殺」　業者出手阻黃牛

▲日本東京羽田機場的停車位總是一位難求。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著春暖花開、氣溫回升放晴，加上迎來可以連續放假多天的「黃金週」，部分日本民眾選擇出國度假，包括前往台灣、南韓、美國夏威夷。其中，緊鄰東京市區的羽田機場成為旅客飛往鄰國的首選。不過，民眾從去年起便發現，機場停車場總是「一位難求」，無法透過網路預約，原來是有不肖的黃牛介入。

根據《日本放送協會》，日本東京羽田機場開放民眾事前預約的停車位約有800個，民眾可以透過經營停車場的機場環境整備協會、日本機場大廈株式會社所架設的官網，輸入訂位者的姓名、電郵地址、車牌號碼，若發現有空位，只要支付1000日圓（約新台幣212元）做為訂金，便能優先保留車位。

其中，機場環境整備協會所持有的停車位，從每天的上午10時起便開放民眾預約，至於日本機場大廈的停車場則是從每天凌晨0時起開放預約，民眾可以預約未來30天內、最多14天的停車時段。完成預約後，民眾最多可以更改2次停車時段；至於車牌號碼的更改，機場環境整備協會並無做出限制，而日本機場大廈則是不提供更改。

不過有民眾發現，羽田機場的停車位從去年以後就變得很難預約，經常是「一位難求」的狀態。民眾抱怨，「開放預約後，馬上就出現預約已滿的標示，無法進行預約」、「竟然透過代訂業者馬上預定成功，這也太不公平了吧」、「竟然放任非官方成立的代訂網站，這樣好嗎？」

報導指出，光是負責替民眾代訂羽田機場停車位的黃牛業者就有好幾個，黃牛在開放預約停車位後就立刻預定所有日期，之後再透過更改停車日期和車牌等手法來轉賣停車位，甚至有業者在今年黃金連休時就開出1.8萬到3.3萬日圓（約新台幣7000元以內）的價碼，向民眾強調「已經保有車位」。

還有黃牛業者在網站上宣傳，只要收取5000到7500日圓就能協助預約，「每次在停車位爭奪戰都搶輸嗎」、「只要沒有事前預定停車位，就可能得經過長時間的等待，導致趕不上飛機、或是沒辦法好好停下來上個廁所。」

一名經營代訂停車位服務的男性辯稱，「我們公司只是單純接受消費者委託，絕對沒有轉賣停車位的情事發生。我們的確有方法可以獲取停車位，且幾乎能夠成功定位。」

對此，羽田機場停車場關係人士強調，從今年6月起會納入「禁止轉賣」的規定，一旦發現有轉賣停車位的情況，將會終止其使用資格。同時，業者也會更改系統，規定預約後的停車時段最多只能更改一次，至於車牌則無法更改。