日本美妝店「驚見1款沐浴乳」香爆　一票人回憶殺：小時候超紅

▲不少網友回憶殺，家裡都有一瓶海馬沐浴乳。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

很多人都洗過？一名網友在日本美妝店驚見傳說中的「海馬沐浴乳」，瞬間掀起回憶殺，甚至光看包裝就能聞到熟悉的香味，引來一票網友笑虧，「高中女生宿舍人手一瓶」、「台灣在20多年前很紅」；如今越來越少人使用，有網友解釋，香到有點刺鼻可怕，「比較適合刷馬桶！」

一名網友在臉書《日本超市超商挖寶討論區》表示，在日本美妝店看到一款超熟悉的海馬沐浴乳，空氣中彷彿還能到它的獨有香氣，讓他回憶滿滿「用這瓶洗澡香水都不用噴了！」

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▲沐浴乳超香。（圖／翻攝日本超市超商挖寶討論區）



文章引來大票網友驚回，「N多年前高中女生宿舍應該人人一罐」、「這個我阿嬤生前很愛用」、「我小時候很喜歡，長大之後覺得太香了」、「好久沒看到海馬了，以前流行過一陣子」、「小時候都會洗海馬」、「小北百貨有賣黃色的欸，很懷舊的味道」、「26年前在金門當兵的時候，我們連上阿兵哥都洗海馬」、「我小時候我爸常買一整箱！超香的」、「知道這瓶的都有年紀了哈哈哈」、「以前大學不常洗澡的男生最愛洗這罐」、「台灣20多年前很紅」、「台北後車站很多，超香洗完身體超滑，但很像洗不乾淨的感覺」。

不少人直言，這款沐浴乳太香，所以後來也不敢用了，「味道很刺鼻，好可怕，比較適合刷馬桶」、「都拿來拖地洗廁所」、「我以前高中流行過，現在覺得很臭耶」、「味道非常可怕」、「會死在浴室，小時候很喜歡但現在不行」、「這個味道我真的無法～覺得臭」。