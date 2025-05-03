寶瓶座η流星雨來了！5／6爆發一小時50顆　最佳觀賞方向曝

▲寶瓶座η（Eta）流星雨示意圖。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！台北天文館表示，寶瓶座η（Eta）流星雨，預計在下周二（6日）前後達到極大，為精彩的夏季流星雨揭開序幕，根據國際流星組織預估，最多每小時流星數量可達50顆，流星雨輻射點在凌晨1時30分左右升起後，越接近天亮前流星數量也越多，從這周末到下周都是觀賞好時機。

寶瓶座η（Eta）流星雨在每年4月中旬至5月底出現，台北市立天文館指出，寶瓶座η流星雨和10月獵戶座流星雨的母體，都是著名的哈雷彗星（1P/Halley），同屬中型流星雨，流星進入大氣層的速度都相當快，可達每秒約65公里，流星留下的尾跡更可持續數秒之久。

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台北天文館表示，根據國際流星組織（IMO）預報，今年寶瓶座η流星雨極大期，將出現在5月6日11時。雖然發生於白天，但5月6日凌晨至天亮前，仍是極佳的觀賞時段，加上當晚正值上弦月，月亮會在輻射點升起前落下，因此幾乎沒有月光干擾，今年觀賞條件可說相當理想。

台北天文館指出，根據IMO估計，寶瓶座η流星雨，最多每小時流星數量可達50顆，建議想欣賞寶瓶座η流星雨民眾，前往遠離都市與燈光的觀測地點。輻射點預計在下周二凌晨1時30分升起，到天亮前都是觀測的黃金時段。建議民眾面向東方仰躺觀星，盡量將整片天空納入視野。在黑暗環境中靜待約30分鐘，眼睛適應後便能輕鬆捕捉一顆顆劃破夜空的流星。日出前，往東方還能欣賞到金星與土星與流星雨共舞的美麗景象。