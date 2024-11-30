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「木星衝」12／8肉眼可見　流星雨接力登場「每小時150顆爆發」

▲▼12月有多場天文秀，包括「木星衝」12／8肉眼可見，主秀則是雙子座流星雨，每小時150顆爆發。（圖／台北天文館提供）

▲12月有多場天文秀，主秀則是雙子座流星雨，可留意速度快且明亮的火流星。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

明天就進入12月，但年底仍有多場天文秀正等待民眾觀賞。台北市立天文館表示，12月8日的木星衝，是十年來最適合觀察、仰角最高，12月主秀則是12月14日的雙子座流星雨極大期，預估每小時最高可看見約150顆，若天氣良好，民眾有機會捕捉到流星速度快且常有明亮的火流星。

2024年從明天開始進入最後倒數1個月。儘管天氣越來越冷，但台北天文館提醒民眾，12月有多場精彩天文秀讓民眾大飽眼福，包括十年來仰角最高、最適合觀察的木星衝，少見的木星衛星「雙影凌」，歲末最後一場雙子座大型流星雨，還有水星西大距與月掩一等亮星等。

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天文館表示，12月8日先上演的是木星衝，也是木星最亮也最適合觀賞的時段，不僅是夜空中最亮的一顆星，而且整晚都可觀賞。民眾以簡易的雙筒望遠鏡即可觀察到木星著名的四大衛星，透過天文望遠鏡還可看到木星表面的帶紋與大紅斑等特徵。當四大衛星的陰影投射在木星表面時，會產生少見的「木衛影凌」，12月30日19時，木衛一和木衛三將同時發生影凌而出現難得的「木衛雙影凌」，非常值得欣賞。

▲▼12月有多場天文秀，包括「木星衝」12／8肉眼可見，主秀則是雙子座流星雨，每小時150顆爆發。（圖／台北天文館提供）

▲木衛一和木衛三將同時發生影凌而出現難得的「木衛雙影凌」。（圖／台北天文館提供）

不過，今年年底最精采的是12月14日登場的雙子座流星雨極大期。台北天文館預估，每小時天頂流星率（ZHR）約為150，但當晚受到月光影響，可觀賞到的流星數量將大幅減少，由於雙子座流星雨的特色是流星速度快且常有明亮的火流星，因此若天氣晴朗，民眾仍有機會捕捉到不少明亮的火流星。

台北天文館表示，今年冬至在12月21日，太陽直射南回歸線，北半球將經歷一年中白晝最短、夜晚最長的一天。雖然冬至並非太陽最晚升起或最早落下的日子，但當天日出與日落方位卻是全年最偏南的，不妨觀察看看這有趣的現象。

▲▼12月有多場天文秀，包括「木星衝」12／8肉眼可見，主秀則是雙子座流星雨，每小時150顆爆發。（圖／台北天文館提供）

▲冬至在12月21日，太陽直射南回歸線。（圖／台北天文館提供）

此外，台北天文館指出，12月25日凌晨將發生「月掩角宿一」，2時7分一等亮星角宿一會自月球亮緣被掩蔽而暫時消失，3時8分再從月球暗緣突然出現，建議使用雙筒望遠鏡觀察，或以攝影方式記錄掩星發生的完整過程。同日清晨還有今年最後一次「水星西大距」，也是觀察水星的好機會，5時30分至天亮前，只要朝東南東方低空搜尋，不難找到這顆晶瑩閃亮但少被觀察的行星。

▲▼12月有多場天文秀，包括「木星衝」12／8肉眼可見，主秀則是雙子座流星雨，每小時150顆爆發。（圖／台北天文館提供）

▲「月掩角宿一」示意圖。（圖／台北天文館提供）

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