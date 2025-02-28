「七星並列」傍晚現西方天空　天文館：肉眼可見3顆

▲今晚七大行星並列夜空，天文館解釋，這不是異象，對地球也不會有影響。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

台北天文館表示，太陽系七大顆行星，本周將同時出現在日落後的西方天空，今（28日）傍晚民眾也可看見，由西向東依序為土星、水星、海王星、金星、天王星、木星與火星，其中海王星、天王星肉眼看不見，水星、土星則因太接近太陽也難以看見，只有金星、木星與火星抬頭可見，若錯過這次，就要等到11年後、也就是2036年。

過去網傳「七星連珠」、「五星連珠」是天文異象，但台北天文館澄清，這屬正常天文現象，並非異象，因為太陽系各行星的軌道都位於黃道面上下7度內，所以無論各行星運行到何處，從地球上看來大致都排列在黃道這條線附近，並非特殊天象，只是有時分列太陽兩側，有時在同側。且在科學上，即使所有行星都集中在同一個方向上，對地球潮汐力總和也不及太陽和月球的百萬分之一，因此不會造成任何影響。

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至於七大行星並列夜空，台北天文館表示，上一次出現是2022年，這次開始時間為21日，預計將延續到3月4日左右，最佳觀測時間是每天太陽剛下山後不久，天空還有些餘光時，民眾在空曠處，朝西方天空看，由西向東依序為土星、水星、海王星、金星、天王星、木星與火星。

台北天文館進一步說明，其中海王星、天王星光靠肉眼看不見，必須使用望遠鏡，而水星、土星則因為太接近太陽，所以也難以看見，只有金星、木星與火星抬頭可見，若錯過這次，就要等到11年後，也就是2036年。

台北天文館指出，2022年6月底，就曾發生過7顆行星同時出現在日出前的東方天空，而且觀察條件更好，但肉眼仍只能看到較為明亮的水、金、火、木、土星。當這5顆明亮行星聚在較小範圍內時，會形成引人注目景象，古代更將5顆行星會聚在30度範圍內稱為「五星連珠」，屬於少見天象，下次將出現在2040年。