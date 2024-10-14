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8萬年一遇　超亮「紫金山彗星」大甩尾出沒全台！手機也拍得到

▲▼8萬年一遇　超亮「紫金山彗星」大甩尾出沒全台！手機也拍得到。（圖／台北天文館）

 記者許力方／綜合報導

手機也拍得到！近年來最亮的彗星C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」去年被發現軌道周期極長，繞太陽依圈需要8萬年，紫金山9月底來到近日點，12日過近地點，其亮度超越預期，觀測亮度已高達1等，並伴隨著長逾20度以上的彗尾， 13日全台各地不少攝影愛好拍到夜空中的紫金山更明顯，且出現「甩尾」。

「紫金山彗星現身！」台北天文科學館12日表示，紫金山12日過近地點，日落後壯觀現身在西方地平面附近，觀測難度高，需要天氣條件配合，要在地平面、視野開闊處，晴朗無光害的環境下才有機會；13日彗星仰角提高，觀測條件更佳，後續彗星高度漸增，可觀賞時間拉長，但彗星亮度也將逐日變暗，預估20日前彗星亮度預估仍在4等以上，使用雙倍望遠鏡應該可清楚看見。

▲▼8萬年一遇　超亮「紫金山彗星」大甩尾出沒全台！手機也拍得到。（圖／台北天文館）

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▲▼8萬年一遇　超亮「紫金山彗星」大甩尾出沒全台！手機也拍得到。（圖／台北天文館）

事實上，天文學家2023年初發現C/2023 A3紫金山阿特拉斯彗星，其軌道周期極長，繞太陽一圈需要約8萬年，而紫金山已於9月底來到近日點，並於10月13日過近地點。格林威治皇家天文台分析，彗星離地球越近就越亮，靠近太陽同樣也會越亮，它最亮的時間點可能會在10月9日前後，到時候位置將幾乎介於地球和太陽之間，「肉眼就看得到彗星已經夠稀奇，這一顆有可能會是過去數十年來看過最亮的其中一顆。」

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