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最小滿月今晚登場！天文館：亮度降20%「大小差14%」

▲▼周日（13日）將迎來今年最年最小滿月，和11月最大滿月相比，小了14%。（圖／台北天文館提供）

▲今年最小滿月今天登場，和11月最大滿月相比，小了14%。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市立天文館表示，今年最小滿月，將出現在今（13日）晚上6時34分，屆時月球視直徑為29.13角分，與地球距離為40萬6006公里，比11月5日的今年「最大滿月」，足足遠了、也小了14%，亮度則降低20%，相當於5元硬幣與10元硬幣的差別，天文迷別錯過。

台北天文館表示，月球繞地球的公轉軌道為橢圓形，地球在其中一個焦點上，所以地球和月球之間的距離並不維持一定；一年當中會有12至13次滿月，但每次滿月時的月球可能在公轉軌道上的不同位置，所以每次滿月的距離和大小會不一樣。

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▲▼周日（13日）將迎來今年最年最小滿月，和11月最大滿月相比，小了14%。（圖／台北天文館提供）

▲2025年地月距離變化圖。滿月以黃色圓點標示。最小滿月出現在距離地球最遠，也是最上方位置。（圖／台北天文館提供）

今晚則是今年最小滿月，台北天文館表示，月球在8時22分到達「望」的位置時，地月中心距離為40萬6006公里，視直徑僅29.13角分，而今年最大滿月發生在11月5日21時19分，視直徑自33.98角分，距離地球35萬6978公里，相比之下，兩者之間足足遠了、也小了14%，亮度則降低20%。

台北天文館提醒民眾，今天晚上6時34分，月球出現後才能看到這顆最小的滿月，而且越接近明（14日）清晨時越小，只是月亮也會越來越不圓。

此外，台北天文館指出，22日（二）是今年三次「水星西大距」中，這是在日出前仰角最高的一次，觀賞條件最佳。天琴座流星雨也在22日當晚接力登場，是今年第一場中型流星雨，以火流星著稱，每小時天頂流星數量（ZHR）18，實際觀賞時每小時約可看見6至10顆。流星雨輻射點在晚間21時升起後，流星將逐漸增多。

天文館表示，26日清晨5時左右，金星、土星、水星與殘月共聚於12度，大約一個手掌寬的天區內，也是今年唯一一次的星月共舞。

▲▼4月天文秀，圖為26日的星月共舞。（圖／台北天文台提供）

▲26日登場的星月共舞，是今年唯一一場。（圖／台北天文館提供）

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