加油機貼「自備飲料杯省5元」超問號！網笑：92加波霸　內行解答

▲中油。（圖／CTWANT資料照）

文／CTWANT

近日有網友前往加油站時，發現加油機上貼了有趣的牌子，上面寫著「自備飲料杯省5元」，讓他忍不住驚呼「這樣加1元，還可以賺4元」。貼文曝光後，不少鄉民紛紛打趣「95一杯謝謝」、「我要去冰半糖加蒟蒻，要刷載具喔」、「每次都自備油箱都沒打折」。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見加油站的加油機上貼了一張紙，上面寫有「自備飲料杯省5元」，讓他不禁說到「這樣加1元，可以賺4元耶！」

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▲有網友發現加油機上貼了「自備飲料杯省5元」的牌子。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

貼文一經曝光，許多人就在底下留言，「來柴油一桶多冰多尿素」、「可以混搭著喝嗎」、「92能加波霸不」、「油箱就是我的飲料杯，車子的飲料杯」、「95無鉛一杯，半糖少冰」、「可以寄杯嗎？」、「我的杯子有40公升」、「這個有哏！加10元啦，不要佔中油太多便宜啦」、「再自備吸管的話還有折扣嗎？」

也有人指出，這個折扣其實是針對中油創立咖啡自有品牌「Cup&Go來速咖啡」，「這應該是指咖啡吧，字的下方有咖啡杯的圖」、「每次加油都要很常被問，要不要買杯咖啡呢」、「他賣咖啡取咖啡的地方是旁邊的商店」。

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