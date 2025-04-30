洗車遇死劫！山崩突襲壓垮加油站　一家四口3死1重傷

記者張方瑀／綜合報導

土耳其北部薩姆松省（Samsun）近日突發嚴重山崩，巨石直接砸落在卡尼克區（Canik）一間加油站的洗車區，當時一輛載有一家四口的車輛正好停在現場，車子瞬間被掩埋，導致父親和2名年幼的女兒死亡，而唯一倖存的母親則因雙腿骨折，目前仍在醫院接受治療。

▲大片土石毫無預警瞬間崩落，整個洗車區瞬間被掩埋。（圖／翻攝自YouTube／TRT Haber）



根據T24報導，這起山崩發生在當地時間28日，當時35歲的卡亞（Adem Kaya）正帶著妻女在該處洗車，從監視器畫面可以看到，卡亞拿著水槍清洗車輛時，29歲的妻子奇丹（Çiğdem Kaya）站在車外等候，而兩名7歲與5歲的女兒則待在車內。

影片中可見，大片土石毫無預警瞬間崩落，整個洗車區瞬間被掩埋，而卡亞一家當場被困在土石之中，畫面令人怵目驚心。

薩姆松省長奧罕．塔夫勒（Orhan Tavlı）親赴現場後向媒體表示，「這家人當時正在洗車，沒想到發生山崩，造成悲劇。母親雙腿骨折，送醫後已進行手術，其他3人不幸罹難，願逝者安息，也祈願倖存者早日康復。」

針對這起意外，土耳其司法部長圖奇（Yılmaz Tunç）已指示啟動司法調查，並指派1名首席檢察官代理人與1名檢察官進行後續處理，將追查是否涉及人為疏失或設施管理問題。