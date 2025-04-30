冰箱省錢術！日本三寶媽5招救荷包　一家五口伙食費每月不到萬元

▲冰箱有條理地收納食材，有助於降低浪費並節省日常開支。（示意圖／Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

在物價持續攀升、荷包日漸吃緊的情況下，如何有效控管生活開支，成為民眾關注焦點。日本一名省錢達人Misaki，本身是三寶媽，為了將一家五口的伙食費控制在每月4萬日圓（約新台幣9,004元）以內，她開始學習改善冰箱的使用方式，過去家中常發生食材腐壞或重複購買，自從她訂下「冰箱管理五大守則」後，不僅減少了食材浪費，也成功壓低家庭無謂開支。

根據Misaki分享活用冰箱的五大守則，第一個「巧妙保存蔬菜」，為避免蔬菜因保存不當而損壞，食材買回家後可使用保鮮袋或直接冷凍處理，透過簡單方法，能延長保存期限超過一週。第二個「不讓冰箱塞太滿」，當菜價便宜時，容易一不小心就買太多，使冰箱擁擠、難以管理，建議以「看得見、用得完」為原則，控制購買量，讓冰箱留有空間，不僅方便確認內容物，也有助於節能。

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第三個「將未用完的食材放在醒目處」，吃剩一半或打開包裝的食品保存期限短，為防止快速變質，開封或剩餘的食材應集中於冰箱內最明顯的位置，便於優先使用、降低浪費。第四個「食材分類定位，避免重複購買」，為不同類別的食材設定固定區域，能大致掌握哪裡放了什麼，存貨狀態一目了然，降低重複購買及食材遺忘，也有助於維持冰箱內部整潔。

第五個「加工食品採取限量管理」，儘管冷凍肉丸、雞塊等加工食品方便又快速，但價格也相對偏高。為此，Misaki家中規定每週只買1至2項加工食品，冰箱內也刻意只留小小一塊空間存放這類商品，改以蔬菜、肉類、魚類等原型食材為主進行採購，不僅節省開支，也能依家人喜好調整餐點風味。

透過這套簡單實用的冰箱管理法，Misaki不僅讓家庭食費得到有效控制，也提升了食材利用率。在面對物價波動帶來的生活壓力時，不妨參考這樣的做法，依照個人需求調整自家冰箱的使用習慣。