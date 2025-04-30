　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冰箱省錢術！日本三寶媽5招救荷包　一家五口伙食費每月不到萬元

▲▼ 冰箱,蔬果,冷藏。（示意圖／Pexels）

▲冰箱有條理地收納食材，有助於降低浪費並節省日常開支。（示意圖／Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

在物價持續攀升、荷包日漸吃緊的情況下，如何有效控管生活開支，成為民眾關注焦點。日本一名省錢達人Misaki，本身是三寶媽，為了將一家五口的伙食費控制在每月4萬日圓（約新台幣9,004元）以內，她開始學習改善冰箱的使用方式，過去家中常發生食材腐壞或重複購買，自從她訂下「冰箱管理五大守則」後，不僅減少了食材浪費，也成功壓低家庭無謂開支。

根據Misaki分享活用冰箱的五大守則，第一個「巧妙保存蔬菜」，為避免蔬菜因保存不當而損壞，食材買回家後可使用保鮮袋或直接冷凍處理，透過簡單方法，能延長保存期限超過一週。第二個「不讓冰箱塞太滿」，當菜價便宜時，容易一不小心就買太多，使冰箱擁擠、難以管理，建議以「看得見、用得完」為原則，控制購買量，讓冰箱留有空間，不僅方便確認內容物，也有助於節能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三個「將未用完的食材放在醒目處」，吃剩一半或打開包裝的食品保存期限短，為防止快速變質，開封或剩餘的食材應集中於冰箱內最明顯的位置，便於優先使用、降低浪費。第四個「食材分類定位，避免重複購買」，為不同類別的食材設定固定區域，能大致掌握哪裡放了什麼，存貨狀態一目了然，降低重複購買及食材遺忘，也有助於維持冰箱內部整潔。

第五個「加工食品採取限量管理」，儘管冷凍肉丸、雞塊等加工食品方便又快速，但價格也相對偏高。為此，Misaki家中規定每週只買1至2項加工食品，冰箱內也刻意只留小小一塊空間存放這類商品，改以蔬菜、肉類、魚類等原型食材為主進行採購，不僅節省開支，也能依家人喜好調整餐點風味。

透過這套簡單實用的冰箱管理法，Misaki不僅讓家庭食費得到有效控制，也提升了食材利用率。在面對物價波動帶來的生活壓力時，不妨參考這樣的做法，依照個人需求調整自家冰箱的使用習慣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘
一輩子沒繳過稅　她月薪3萬「1年出國4次」
台中一家3口失聯多日　親友上門赫見全陳屍屋內
野生李多慧搬家「真的受不了」被拍崩潰一幕！逃到東區：累死
快訊／00878開獎　配息縮水了
交往1個月！48歲劉曉憶證實「明年結婚」
全台3旅行社廢照！　名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶攻母親節商機！總鋪師阿隆師「辦桌菜」　強勢參戰菜色曝光

美國對等關稅影響　長榮航空：密切觀察暑假客運需求

房屋稅2.0鬧烏龍！台東利嘉國小司令台收556元稅單　校長傻眼

翻轉農村印象！花蓮金牌農村北上展現在地滋味

長榮航空推一站式差旅管理平台　可查詢員工行程、累積點數

靠1行業撐起「台灣平均年薪56萬」　他曝殘酷真相：薪水還衰退

手術「救命凝膠」5月起沒了！醫爆健保害的：自費也買不到

冰箱省錢術！日本三寶媽5招救荷包　一家五口伙食費每月不到萬元

立委質詢拋《新幹線驚爆倒數》情境　高鐵：不太可能拆車廂救人

奇蹟！69歲廖爺爺脫離呼吸器　雲基照護團為患者創新生

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

搶攻母親節商機！總鋪師阿隆師「辦桌菜」　強勢參戰菜色曝光

美國對等關稅影響　長榮航空：密切觀察暑假客運需求

房屋稅2.0鬧烏龍！台東利嘉國小司令台收556元稅單　校長傻眼

翻轉農村印象！花蓮金牌農村北上展現在地滋味

長榮航空推一站式差旅管理平台　可查詢員工行程、累積點數

靠1行業撐起「台灣平均年薪56萬」　他曝殘酷真相：薪水還衰退

手術「救命凝膠」5月起沒了！醫爆健保害的：自費也買不到

冰箱省錢術！日本三寶媽5招救荷包　一家五口伙食費每月不到萬元

立委質詢拋《新幹線驚爆倒數》情境　高鐵：不太可能拆車廂救人

奇蹟！69歲廖爺爺脫離呼吸器　雲基照護團為患者創新生

金秀賢遭求償「大動作強硬開戰」！　5聲明曝光：追加提告爆料YTR

搶攻母親節商機！總鋪師阿隆師「辦桌菜」　強勢參戰菜色曝光

停滯性通膨恐衝擊美國！　大陸通縮疑慮亦延續

美國對等關稅影響　長榮航空：密切觀察暑假客運需求

24歲啦啦隊女神痛揭遇恐怖情人！　「慘遭肢體暴力」：很難逃脫

暖心回饋醫療恩情　黃修芬捐百萬助榕華會行善濟弱

被爆即將同台吳卓源　邱瓈寬被問「朱軒洋反省進度」反應曝光

房屋稅2.0鬧烏龍！台東利嘉國小司令台收556元稅單　校長傻眼

內政部推袍澤生活協助計畫！　替代役14年8萬人次服務身障停役弟兄

長春銀髮健身俱樂部揭牌　雲林虎尾打造活力熟齡新據點再+1

生活熱門新聞

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

明變天！　「雨最大」地區曝

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

「聽完剴剴怎被受虐」2保母反應曝光！醫怒轟

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看

「10、18元茶葉蛋」店員怎分別？答案驚呆萬人

農曆四月到！12生肖運勢一次看

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑

即／02:19花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

迎接繳稅季，體貼消費者省荷包，全家「狠飽系列」睽違20年回歸，主打大份量，5月起推出多款重量級鮮食新品，包括市場首見「兩粒飯糰」，還有便利商店史上最大的「巨泡芙」、一餐抵兩餐的「整條培根香辣蒜炒義大利麵」等，會員除了有88折外，還能在APP搶「買1送1」券，省錢有感。

不是發芽！大蒜「出現1變化」最好整顆丟掉

不是發芽！大蒜「出現1變化」最好整顆丟掉

白吐司也進榜！營養師點名9大高鈉食物

白吐司也進榜！營養師點名9大高鈉食物

「5個方法」讓你不當月光族

「5個方法」讓你不當月光族

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

關鍵字：

物價漲家庭開銷省錢冰箱收納食材

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

巴基斯坦：印度最快24小時動武

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面