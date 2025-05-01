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遭詐1200萬被諷「還活著喔」！警一句話讓母女成雙屍　重懲休職6月

▲▼內湖母女雙屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖母女雙雙尋短，當時受理報案的劉姓員警因言語不當，遭懲戒法院懲處。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖一對母女誤信臉書上的假投資廣告，將房屋抵押借款，最慘賠1200萬元積蓄。母女報案時還遭派出所劉姓員警嘲諷「還活著喔」，最終母女雙雙走上絕路，引發爭議。員警遭送懲戒法院議處，當庭還向法官表示「願接受從重處分」，並向家屬道歉，獲得諒解。懲戒法院1日判決休職6月。

全案起於去年6月，55歲甯姓婦人與28歲女兒誤信一則冒用理財網紅「柴鼠兄弟」名義的假投資廣告，加入LINE群組後，被騙徒一步步誘騙，最終將房產抵押借款投入，損失慘重。

甯婦於去年12月4日報案，當時由劉姓員警受理，員警在當月6日回撥甯婦電話，由於前3次都沒接，劉員在第4次撥通時，嘟嚷說出「不會自殺了吧？」這時甯婦接起電話，劉員才趕忙說「喔，你還活著喔？」，但甯婦已經聽見前一句話語。而劉員在之後的對答中，還說出「都坑妳170萬了，還要還250萬，哇操」、「收據正本燒掉了喔？不會吧」等語。母女於兩天後的8日陳屍住處，事發後引發社會譁然。

警方於女兒的手機中找到一份名為《To這社會》的備忘錄，內容寫道：「就如你所願，我們一起死給你看......不懂這種人抱著什麼心態當警察。」另外媒體也報導，稱死者因受不了警察的冷嘲熱諷才結束生命，因此內湖分局調閱當時的通話紀錄，發現劉員確實打了3通電話沒人接，第4通電話前，自言自語地說話，但因不知對方已經接通電話，劉員的確說出「不會自殺了吧？喔，你還活著喔」，並無「怎麼不去死」字眼。最後分局決定將劉員吊離派出所勤務，並記大過、考績丙等，還將他移送懲戒法院議處，也送地檢署調查刑責。

懲戒法院日前開庭時，傳喚劉員到庭。劉員在庭上深表悔悟，並向法官表示「願接受從重處分」，他也透過修復式司法程序向家屬誠摯道歉，獲得對方諒解。全案於1日宣判，懲戒法院判決將他休職6月。可上訴。

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