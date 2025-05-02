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黃子佼藏2259兒少性影像檔！二審狂簽和解書...出庭10分鐘快閃

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審試行調解，並於2日再度開庭調解。這次又有名被害人同意和解，加上前次調解庭已經達到10人。黃子佼這次也出庭應訊，不過他只有在最後10分鐘內出現在庭內，在和解書上簽名後就快閃，案件並未實質審理。

▲▼黃子佼到高等法院出庭，再度鞠躬。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃子佼到高等法院出庭，僅在庭內待10分鐘。（圖／記者吳銘峯攝）

形象良好、曾獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的黃子佼，在2023年6月間演藝圈爆發Metoo事件後，因捲入曾經性騷擾少女的醜聞，讓他人設崩壞。之後檢方在搜索黃子佼家中時，在他的電腦硬碟中查扣大量未成年性影像，都是從情色網站「創意私房論壇」購買下載，其中年紀最輕的被害人僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

事件爆發後讓黃子佼的形象再受到嚴重打擊，檢方對此提起公訴，一審法院認定他無故持有2259部未成年性影像，將他判處有期徒刑8月。案件上訴第二審。

二審高等法院於3月中首度開庭審理，並採不公開審理。據了解，本案被害人高達上百人，但有許多被害人無法辨識；但在一審判決過後，有不少被害人另外出面指認。而高院也依照規定， 先將本案移付調解；且因為被害人數眾多，高院目前已經排出3次調解庭的時間。其中第一次調解為4月28日，黃子佼未出庭，但仍與5名被害人成立調解。

高院排定2日第二次進行調解，一開始黃子佼也未出庭，由律師與另外5名被害人調解，經過30分鐘談好調解條件後，法官審酌雙方調解條件，最後諭知可以請黃子佼在和解書上簽名。黃子佼在下午3點左右來到法院，3點14分就離開法院，總計他在法庭內只花了10分鐘，就完成10份和解書的審閱與簽名，隨即快閃離開法院。

黃子佼離開法院時，面對媒體又90度鞠躬，至於媒體詢問他「跟多少人調解？」「多少錢和解？」「上次調解為什麼沒來？」「今天有達成和解嗎？」黃子佼均不願回答。至於律師則回答，「都和解了。」

▼黃子佼到高等法院出庭，再度鞠躬。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼黃子佼到高等法院出庭，再度鞠躬。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼黃子佼到高等法院出庭，再度鞠躬。（圖／記者吳銘峯攝）

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