新北表揚5區清潔隊廉潔楷模　春節拒收紅包21萬全數捐公益

▲新北清潔隊今年春節期間拒收紅包饋贈共逾21萬元，環保局於局務會議予以表揚，肯定隊員的廉潔表現，也感謝平日為新北環境乾淨辛勞服務。（圖／新北市環保局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局今（1日）舉辦廉潔表揚活動，由副局長朱益君親自頒獎，表揚林口、板橋、三重、中和及新店等五個行政區的清潔隊，並對他們長期堅守崗位、熱忱服務市民的專業與努力給予高度肯定。據環保局統計，2025年春節期間拒收饋贈紅包金額共計新臺幣21萬7,243元，清潔隊均依規定交由政風室辦理拒收餽贈登錄。

副局長朱益君表示，環保局政風室長期透過多元宣導管道強調「只收垃圾，不收紅包」，並鼓勵市民用一聲真誠的「謝謝」，表達對清潔隊員的最大支持與鼓勵。在春節等傳統節慶期間，面對民眾的感謝與禮遇，清潔隊員們以堅守廉潔的態度、專業的精神，維護了自己與市民的共同信任與尊重。

環保局政風室說明，若遇到無法當場退還的紅包或禮品，清潔隊員也會依規定主動通報並交由政風室登錄處理，後續全數轉捐「新北市好日子愛心大平台」，讓民眾的善意得以延續，轉化為幫助弱勢孩童與急難家庭的實質力量。

環保局表示，藉由此次辦理廉潔表揚活動的機會，感謝清潔隊員不為眼前利益所惑，在工作崗位上的努力與堅持，為市民提供更清潔與廉潔的環境，更是公務員的楷模。未來環保局全體同仁將繼續秉持為民服務及廉潔自持的精神，為新北市的美好環境共同努力。