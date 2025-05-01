馬尼拉代表葛若菲拜會新北　侯友宜：打造友善環境助安居

▲新北市長侯友宜（右）致贈葛若菲主席（左）紀念酒並合影留念。（圖／新北市秘書處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜4月30日會晤馬尼拉經濟文化辦事處主席葛若菲，雙方強調台菲友好關係，並就經貿、勞工議題深化合作。侯友宜感謝菲國過去協助，並肯定近3萬名菲籍移工對新北經濟的貢獻；葛若菲則特別感謝新北市對菲籍人士的支持，並邀請侯市長參與6月15日菲國國慶路跑活動，持續促進城市交流。

侯友宜表示，他在刑事局服務時曾赴菲律賓偵查，當時獲得菲籍友人協助，至今仍十分感謝。本府勞工局與辦事處每年都配合菲律賓國慶共同舉辦盛大的移工活動，今年已邁入第11屆，台菲兩國關係緊密且友好，新北的菲籍移工及新住民近3萬人，為本地的產業經濟發展帶來極大貢獻。新北致力打造友善環境，希望菲律賓的好朋友們都能在新北市安居樂業。侯市長也邀請葛若菲主席多來走走，體驗新北的好山好水，並期盼新北能與菲律賓城市持續交流。

▲馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表葛若菲（左）拜會侯友宜市長。

葛若菲主席表示，去年10月上任以來，深刻感受新北市對於在台菲籍人士及相關活動的支持，本次特別前來表達感謝之意。她希望未來有更多機會體驗新北的人文風情及美食美景。今年6月15日，菲律賓與新北市共同於三重的新北大都會公園舉辦「菲律賓127年國慶暨移工歡樂路跑」，屆時邀請侯市長前往同樂。

出席拜會的訪賓還包括馬尼拉經濟文化辦事處駐臺副代表馬熙佩、臺北分處勞工處主任西薩、首席執行秘書馬筎、副主任／福利主任羅思琳、技術專員Jennifer T. Reyes及專員彭培兒。新北市政府由副秘書長柯慶忠、秘書處副處長王秉晟、勞工局副局長胡華泰及勞工局外勞服務科科長賴彥亨陪同侯市長接見訪賓。

▲侯友宜與馬尼拉駐臺代表葛若菲（左6）、副代表馬熙佩（左5）等訪賓合影。