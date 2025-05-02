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出現426就降觸及？Meta坦承「情況很複雜」：須依情況判斷

記者蘇晟彥／台北報導

Meta 2 日召開線上記者會，由Meta 亞太地區公共政策副總裁 Simon Milner 針對近期「中國政府審查台灣貼文」一事做出澄清，他在會中強調，「從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查」。對此，針對媒體詢問，台灣用戶時常感覺到只要發表台灣獨立、反共的內容就會遭到「降觸及」，Simon Milner 則解釋，在去年時確實有降低「政治類」貼文內容，但並沒有針對特定類型，而是根據用戶反饋進行滾動調整，未來也會視情況持續改善。

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首先，Simon Milner 先解釋，臉書在去年曾降低政治類相關的貼文，原因是不少用戶反饋「看到太多政治內容」，但這並非針對特定事件、議題，而是廣泛地進行調降，部分用戶也提到，「426」這個詞彙只要出現在貼文中，就會感覺貼文的觸及被降低，就算是類似電話號碼、數字，不是特別罵人的用語也一樣。但Simon Milner 則回應，這個卻是是非常複雜的問題，必須透過內容審查團隊來判斷這個語境是否構成「仇恨言論」，但根據Meta內部的內容政策，他可以保證絕對不會單純因為電話號碼、數字出現「426」就受到封鎖。

而媒體也詢問，為什麼不選擇在台灣直接聘用審查人員，而是透過以外包的形式進行，且是否能公開這些人的辦公室地點，他則說，由於客服內容是全天24小時、全年無休的在進行，因此必須經過統一的管理，而之所以不公開地點，是必須顧及到這些人員的安全，若地點被公開，就有可能有心人士會想要趁機要求，藉此來影響貼文內容。

最後，Simon Milner強調，Meta一直持續有在跟台灣政府、部會定期對話，在台灣有所謂政策團隊，專門在和當地團隊處理政府、立法委員相關的內容，針對近期「審查貼文」的問題，也有不少官員進行反饋，他再次重申，Meta絕對沒有接受中國政府對台灣用戶的內容審查，也從未向中國政府分享任何台灣用戶資料，更從未因應中國的要求提供任何用戶資料。

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