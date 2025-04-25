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Meta VR團隊大裁員　4億收購的Supernatural也難倖免

▲▼Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Meta近期啟動新一輪裁員。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳立言／綜合報導

Meta近期在旗下專責虛擬實境（VR）與混合實境（MR）技術研發的Reality Labs部門啟動新一輪裁員，儘管未公布具體人數，已確認波及Oculus Studios與VR健身應用《Supernatural》團隊。這項人力重整顯示Meta正調整沉浸式科技戰略，聚焦具潛力的混合實境應用場景。

根據Meta發言人表示，此次裁員主要集中於Oculus Studios，也就是負責為Quest系列開發遊戲內容的內部團隊，部分硬體研發人員亦受到影響。官方說法指出，這次結構調整將有助於提升開發效率，使內容策略更聚焦於支援混合實境體驗，顯示Meta有意從「全虛擬」走向「虛實融合」的應用轉向。

受到影響的還包括VR健身遊戲《Supernatural》的開發團隊。該應用於2020年被Meta以逾4億美元收購，並成功躲過美國聯邦貿易委員會（FTC）以反壟斷為由的封鎖行動。雖然團隊現面臨調整壓力，但官方在其Facebook社群中強調，此舉是為「更有效率地推動未來健身體驗的創新」，透露出Meta對此領域的長期投資意圖仍在，只是將以更精實的團隊規模執行。

雖然Meta與Ray-Ban合作推出的智慧眼鏡銷售表現優於預期，Quest系列裝置卻仍面臨市場動能不足的挑戰。去年推出的 Quest 3雖具升級規格，但目前部分型號已在市場上以近九折優惠促銷，反映銷售動能未如預期強勁，也進一步凸顯Meta在硬體與內容整合上的策略調整壓力。

Meta發言人強調，儘管團隊規模縮減，公司仍持續投入於混合實境技術的長期發展，並未動搖對Quest平台與《Supernatural》社群的支持。隨著VR市場成長趨緩，Meta明顯正將重心轉向更具延展性的混合實境應用，並透過內部重整提升資源效率。如何在硬體銷售壓力與內容創新之間取得平衡，將成為其未來競爭力的關鍵考驗。

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關鍵字：

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