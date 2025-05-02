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快訊／Meta罕見召媒體澄清：沒讓中國政府審台灣貼文

記者蘇晟彥／台北報導

前Facebook全球總監溫威廉斯日前出版《無心為善的人》（Careless People），內容直指臉書為了中國市場的利潤與中國合作，設計了一款「審查機制」，用來監控台灣、香港瀏覽量高的貼文，並交由中國內部「總編輯」審查；對此，事情發酵後在台灣高度關注， 2日 Meta 罕見與台灣媒體召開線上記者會，由Meta 亞太地區公共政策副總裁 Simon Milner 澄清並解釋此事，他強調，從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查，並強調絕對沒有將內容審查團隊設置在中國。

▼Meta罕見召開記者會，聲明絕無讓中國政府審查台灣用戶內容。（資料照／Meta提供）

▲▼ meta 。（圖／Meta提供）

根據前Facebook全球總監溫威廉斯指出，臉書曾在香港與台灣啟用特定審查工具，這套工具的核心設計是出自祖克伯本人，該工具機制為，當貼文瀏覽次數超過一萬次，就會自動提交「總編輯」進行人工審查。這位總編輯將可以對內容進行審核，並在特定時間影響到平台上貼文運行。此事件發酵後，日前在立院也有立委提出疑問，強調接獲許多來自不同政治立場的團體反映，其在臉書上的貼文會不明原因消失，若循正常程序向平台詢問，往往得不到任何具體回應，或僅得到涉及內部規定、原則等模糊不清的制式答覆。

對此，Meta罕見在台灣召開記者會，與台灣媒體透過線上會議方式澄清並解釋此事，Simon Milner 在開頭就明言，針對溫威廉斯的指控都是誣陷，Meta自創立來就致力於用戶資安的保護，之所以召開這次線上記者會，就是要跟各位保證這些指控毫無根據，Meta在中國從未提供服務（貼文審查），更從未將台灣用戶的資料提供給中國。

Simon Milner指出，正如執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在2019年曾公開說過，Meta確實曾想要進入中國市場，但並未達成共識，因此最終放棄進入中國市場的可能，而Meta一直都嚴格遵守各國規範，包含美國通訊儲存紀錄法等等，每半年就會發布一次透明度報告，說明如何取得相關的資料，以及與各國政府合作的方式。

不少用戶都認為Meta在台灣的內容管理「存在偏見」，Simon Milner 也回應，「Meta的做法就是遵守社群守則，一直都是公平且透明無偏見」為了處理社群網路內容，同時也是全球34億人每天在使用的App，這些大量的社群檢舉、內容都有團隊在檢視，這些負責管理的同事來自多元背景，當中包含能熟悉台灣語言、在地語意的同仁，能確保不會因為不理解貼文內容而產生錯誤判斷，他再次強調，為了保護這些負責審核的同事，從未公開他們辦公室的地點，但非常能確保裡面有台灣人，同時更強調，「絕對沒有在上海、中國其他地區設置內容審查辦公室」。

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