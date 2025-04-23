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花蓮特色店家遴選開跑！集結7大主題路線　橫跨北中南區海岸線　

▲花蓮縣政府正式啟動「尋 Way 花路」主題特色街區店家推廣行銷活動，展開特色店家遴選。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣政府啟動「尋 Way 花路」主題特色街區店家推廣行銷活動，展開特色店家遴選。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

七大主題路線集結花蓮必訪好店，等你來共創花路新風景！為振興花蓮觀光、鼓勵民眾深度探索在地風貌，花蓮縣政府正式啟動「尋 Way 花路」主題特色街區店家推廣行銷活動！活動自 4月18日至5月1日 展開特色店家遴選，誠摯邀請全縣優質店家報名參與，搶先成為旅人必訪的城市坐標。

本次活動精心規劃七條主題路線，橫跨花蓮北、中、南區及海岸線，涵蓋 早午餐、咖啡甜點、異國美食、風格酒吧與餐酒館、文創藝文 等多元面向。透過美食、文化、藝術與自然美景，串聯起城市風格與獨特在地生活美學，不論是深耕多年的經典老店，或剛起步的創新品牌，都有機會成為花蓮旅圖上閃耀的一站。

店家遴選自4月18日起至5月1日開放報名，凡是合法設立於花蓮縣內並符合該區域任一主題定位的特色店家，都歡迎透過線上或紙本方式報名參與本次遴選。活動特別設有「民眾推薦」管道，鼓勵遊客與在地人推薦心中私藏愛店，一起挖掘潛力新星，共同繪製屬於花蓮的風格地圖。

成功入選的合作店家，除可參與「尋 Way 花路」推廣行銷系列活動外，更有機會獲得官網曝光、社群推廣、新聞媒體報導及KOL合作宣傳等豐富多元的行銷資源支持，進一步提升品牌能見度，吸引潛在顧客，拓展全台市場，並促進在地店家間的交流合作，共創雙贏契機。

「尋 Way 花路」行銷推廣活動期間將推出「電子集章」活動機制，民眾至參與店家消費及完成指定任務，就可兌換在地精美好禮，有效引導人流並促進消費，強化活動參與熱度。

此外，自 5月12日至5月21日 將舉辦「網路人氣票選」，邀請民眾上活動官網為喜愛店家投票應援，完成投票還可再抽限量大獎！報名網站: https://d-explorehualien2025.gosu.bar/。

更多活動資訊及最新消息請隨時關注「尋 Way 花路」Facebook粉絲專頁。
 

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