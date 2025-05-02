「最美檢察官」遞辭呈了！　下一步曝光

▲陳漢章不時演講上節目，分享自己的跨性別人生。（圖／翻攝臉書）

文／CTWANT

被部分媒體封為「最美檢察官」的新北地檢署檢察官陳漢章，驚傳已遞交辭呈，理由是另有人生規劃，至於辭職日期則押在今年8月間。不少檢察官得知後紛紛給予祝福，也有檢察官說，綽號「樂檢」的陳漢章未來卸下檢察官身分，將能更無罣礙做自己，可望成為在野法曹中的「最美麗的律師」。

據了解，陳漢章去年就有辭意，今年初終於下定決心，向長官表達辭意，雖經慰留，陳漢章仍辭意甚堅，最後選定離職時間為今年8月底，以配合檢察界統調，並方便新北地檢署人力規劃和遞補空缺，為公職生涯畫下完美句點。

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據指出，陳漢章今年初破獲59歲張姓男子連續毒殺女友及妻子案後，在臉書上留有他執行搜索、及現場勘查時的影片截圖，陳漢章PO文指出「雖然蹲姿難看，可能也是我開ig以來最醜的圖片，但還是來做個紀念。」當時就有粉絲看後覺得奇怪，因為檢察官辦案為常態，破案也是職場生涯常見的成果，為何陳漢章認為此事要特別留念？現在謎底終於揭曉，原來這件案子可能是他離職前的代表作，堪稱紀念。

陳漢章自稱從小喜歡穿女裝，在和太太雪兒交往時，曾經神秘兮兮地說要告訴她一個秘密，讓當時還是女朋友的雪兒嚇一大跳，結果只是說喜歡穿女裝，才讓雪兒鬆一口氣。不過陳漢章後來獲法務部選派到日本參訪，自己單獨處在一個陌生的國度，可以24小時穿搭女裝，讓她終於能徹底解放身心桎梏做自己。陳漢章返台取得妻子雪兒諒解，便經常身著女裝示人，還並進行相關手術，不但和太太合寫了一本書「我的老公是美女檢察官」，還經常演講上節目，介紹自己跨性別的人生。

不過陳漢章40歲後高調展現自己生命歷程的改變，引發正反兩極不同意見，不少司法官認為，如果陳漢章想當網美網紅，應該辭去檢察官職務，否則難免有以檢察官身分替自己打知名度嫌疑，但也有許多司法官對他的選擇表示支持，認為只要他能把份內工作做好，下班時間要怎麼規劃，那是個人自由。現在陳漢章辭職幾乎已成定局，相關爭議可望落幕，至於跨性別人士如何在台灣這個開放的社會自處，社會大眾又會以甚麼角度來看待，值得觀察。

▲陳漢章日前破獲狠男毒殺女友妻子案，被認為是她檢察官生涯最後代表作。（圖／翻攝臉書）

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