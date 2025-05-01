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Makiyo重提毆司機　他指1事喊怪「還在醉嗎」：希望被告到破產

▲▼Makiyo重提醉毆計程車司機事件。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new川島茉樹代）

▲Makiyo重提醉毆計程車司機事件。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new川島茉樹代）

記者施怡妏／綜合報導

藝人Makiyo（川島茉樹代）在Podcast談及與楊丞琳的恩怨，更重提2012年轟動演藝圈的「毆打計程車司機事件」，爆料小黃司機其實沒昏迷，還拿了賠償金出國。對此，網紅推手圤智雨直呼，Makiyo如果是想要重回演藝圈，看起來沒有希望，「Makiyo這一次最好是被告到破產，讓他享受一下當凡人的感覺吧」。

圤智雨在臉書「圤智雨 雨的十二時辰」發文，不懂Makiyo為何要在節目上亂講話，「是想要重回演藝圈嗎？看起來沒有希望了，我很不懂他為什麼不查證」。

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圤智雨指出，Makiyo的姐姐在演藝圈人緣好，做事謹慎負責，是許多後輩敬重的前輩，「他要說這些話之前，我猜應該是沒有跟胖姐討論過，m有這麼好的人脈不用，是還在醉嗎？」希望司機家屬提告，最好讓Makiyo被告到破產，「讓他享受一下當凡人的感覺吧」。

另外，Makiyo談到跟楊丞琳的恩怨，圤智雨直呼「如果Makiyo是我朋友，我也會遠離」，選擇有用的朋友，遠比酒肉朋友更加有幫助，當年毆打司機事件，Makiyo就是那個害了湘瀅跟鴨子的人，「這就是交了壞朋友的下場」。

圤智雨表示，「如果明知道這個朋友是有問題的，還不遠離，那當年的司機事件，有沒有可能楊丞琳也會是其中一個被拖累的閨蜜」。

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