男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁：就是在意淫

▲李珠珢秀超兇北半球。（圖／翻攝自YT／欸 你是看球還是看啦啦隊）

記者施怡妏／綜合報導

有「AI女神」封號的李珠珢今年加入職棒富邦悍將啦啦隊，27日與學姐李雅英、南珉貞帶來性感椅子舞，其中一段舞蹈，李珠珢90度彎腰，渾圓雙球炸出，令許多球迷鼻血直流，有男網友將此畫面設成手機桌布，引起女友不滿，「叫他換掉他也不聽」。對此，網友認為太超過，「就是在意淫她啊」。

女網友在Dcard發文，李珠珢性感的舞蹈片段爆紅，不少粉絲瘋狂轉發，男友也跟風，並把手機桌布換成李珠珢的照片，不過，明明有許多漂亮畫面，男友卻放李珠珢跳舞彎腰，雙球快掉出的害羞照片，「放這種照片，真的是看到想到就不爽，叫他換掉也是根本管不動」。

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原PO表示，男友的電腦桌布也是放女直播主的照片，而自己從來沒有將帥哥、猛男設成桌布，一直都是放與男友高中時期青澀的合照，「女生應該可以懂男友放女偶像跟這種的差別，但就是個手機桌布，也不是需要吵架的事情，所以想聽聽大家的意見和看法，大家可以接受男友的手機桌布放這張嗎？」

貼文曝光，一票人搖頭，「整段舞蹈那麼多漂亮動作，還要特別放李珠珢露奶的部分，就是在意淫她啊，還放桌布我真的接受不了 」、「有女友前我會放，交女友之後放合照，生完小孩放Baby」、「反應後不改會直接分手，說白了這樣就是不在乎你的感受」、「如果放正常啦啦隊跳舞的照片我可能也會ok，但這個角度真的不行…純純噁男了」、「真的是無法理解桌面放這個要幹嘛」。

▼李珠珢來台發展，備受矚目。（圖／翻攝自李珠珢IG）

