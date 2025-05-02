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指控飯店「床下藏人」遭日網質疑　烏克蘭女發文反擊了

▲▼指控飯店「床下藏人」遭日網質疑　烏克蘭女發文反擊：我不是想紅。（圖／翻攝IG@natalisi_taksisi）

▲娜塔莉1日發文反擊質疑網友。（圖／翻攝IG@natalisi_taksisi）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭女子娜塔莉·霍緬科（Natalie Khomenko）赴日本「獨旅」，並且下榻知名連鎖APA飯店，卻意外發現床底下藏著一名陌生男子，恐怖經歷震驚社群媒體，卻招致大量日本網友質疑。對此，她1日再度發文回應，自己絕對不是因為想紅而亂編故事。

娜塔莉4月25日在Instagram發布影片表示，她獨自待在東京APA飯店的房間裡，卻突然聞到一股怪味，檢查床底下，赫見一名陌生亞裔男子躺在裡面，對方爬出來之後，還反過來盯著自己長達3秒，才尖叫逃離。

娜塔莉也嚇得當場崩潰尖叫，隨後趕緊通知飯店。而警方接報抵達現場，竟在床底下發現陌生男遺留的行動電源與USB線。她立刻搬離，入住另一間飯店，並且要求全額退費。

娜塔莉指控，飯店處理態度非常消極，她住宿3晚的費用高達600美元，APA起初拒絕、後來才同意全額退款，但堅稱因為沒有監視器，所以抓不到嫌犯。此外，娜塔莉也提出1600美元的精神賠償，卻遭APA拒絕。

▲▼指控飯店「床下藏人」遭日網質疑　烏克蘭女發文反擊：我不是想紅。（圖／翻攝IG@natalisi_taksisi）

▲娜塔莉PO出照片證明，床底下空間足以讓一個人容身。（圖／翻攝IG@natalisi_taksisi）

影片一出，在社群媒體上引發熱議，除了台灣之外，日本媒體也紛紛跟進報導。不過，一些日本網友質疑，床底下空間狹小，怎麼可能藏人。也有人認為，飯店之所以拒絕賠償，正是因為受害者的說詞可疑。

娜塔莉1日發文，分別使用英文和日文回應，「我不是為了名氣分享我的故事，而是因為它確實發生了。我獨自待在日本的飯店房間裡，一個男人躲在我的床底下。我很害怕，飯店叫了警察。稍後，他們卻宣稱無法識別他的身分。」

娜塔莉表示，自己非常喜歡日本，這段故事絕對不是針對日本，但「我永遠都會堅持真相，即便它很傷人。」她對支持自己的人表達感謝，也能夠理解不願相信的人，「我只要求你們想像一下，如果身處於我的處境，會是什麼感覺。」

面對網友質疑，娜塔莉也PO出房間照片指出，床底下空間很高，甚至可以收納行李箱，藉此證明自己的說法沒有問題。

 
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