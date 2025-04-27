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一票台人「遊日本會訂這飯店」　外國妹嚇爛：床底竟躺陌生男

▲▼ 。（圖／翻攝IG／natalisi_taksisi）

▲外國女生到日本遊玩，床底竟躺著陌生男子。（圖／翻攝IG／natalisi_taksisi）

網搜小組／劉維榛報導

出國住宿真的要注意安全！一名外國女子控訴，在飯店房間聞到怪味，於是檢查床底時，赫見有男子躺在裡面還盯著她3秒，隨後尖叫逃跑，女子也崩潰尖叫報警，無奈飯店稱沒有監視器，沒有畫面也抓不到人。女子更痛訴，3晚房費600元美金，訂房網只退還168元美金，飯店方更是毫無作為。

一名網友在Threads驚呼，看到有外國女子在IG控訴去日本遊玩，並訂了知名連鎖APA飯店，不料第二天晚上回到房子，先是聞到一股怪味，原以為是她的頭髮、被單有異味，結果確認是從床底下飄散出來的。

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當時，外國女子開玩笑以為，可能有人死在床底，於是她往床下一看，居然是一位活生生的亞洲男子，嚇得女子起身狂尖叫。外國女子崩潰直呼，對方爬出來後先是盯著她三秒，這短短的幾秒鐘，讓她腦海中閃過人生跑馬燈，後來男子才跟著尖叫跑出去。

事後，外國女子報警求援，警察在床底還發現陌生男子遺留的行動電源、USB，然而飯店並沒有監視器，因此後續處理非常消極，而且也沒抓到男子。

外國女子「natalisi_taksisi」在IG拍片痛訴，她訂了3天房間花了600元美金，但訂房網只退還168元美金，也向飯店方求償1600元美金，卻遭到拒絕賠償。

事件曝光後，網友嚇壞回應，「如果她沒有發現味道或是沒有看床下的話...這篇讓我決定以後住飯店都要檢查一下再休息了」、「APA都會標榜床夠高可以放行李箱，原來高到躲一個人綽綽有餘...剛還看到有人在床底下看到男性襪子」、「酒店說他們沒有鏡頭，太不可思議了」、「這一輩子都有陰影」、「APA房間這麼窄，還可以塞一個人，嚇死」。

其中不少網友表示，去日本也常住這家飯店，「一個人住連鎖APA飯店巢鴨站附近的那家，也是過了第一天後發現房間有股怪味（汗味）」、「上周東京才住兩晚APA，房間是真的很小，不過樓上有大浴場，想想好恐怖」、「一模一樣，第二天的確有一股霉味，誇張啊」、「原本下周要去住的，剛剛果斷取消了」、「我要嚇瘋，我很常住APA欸」。

也有網友直呼，「身為前連鎖飯店工作人員告訴大家，根本就不可能會沒有監視器，連鎖飯店最保障他們自己的名聲了，所以監視器到處都是，更不用說房門口的走廊上一定有，影片底下的人留言蠻有道理的，飯店房卡只有飯店人員會有，所以很可能那個人就是飯店內部的員工，而飯店為了隱瞞自己的錯誤和維護自己的名聲，所以選擇裝傻」、「身邊有朋友做酒店，教我check in後第一件事是看床底和開衣櫃，然後看廁所鏡子，因為他說床底有可能會被塞屍體、衣櫃可能有暗門」。

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