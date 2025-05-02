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搭紅眼班機「遭鄰座男猥褻」！她崩潰喊停沒人理　怒告美國航空

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲加州女子搭乘紅眼航班，卻遭鄰座男乘客猥褻。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

加州一名女子搭乘美國航空（American Airlines）紅眼班機，卻被隔壁男乘客多次猥褻，儘管至少2度喊出聲，要求對方住手，卻沒有空服員上前幫忙。她如今把嫌犯與航空公司告上法院，指控航空公司怠忽職守。

《紐約時報》報導，芭芭拉（Barbara Morgan）4月24日向加州北區地方法院提交訴訟文件，而案件發生在大約1年前，一趟從加州舊金山，飛往德州達拉斯的紅眼航班。

根據訴訟文件，航班起飛、客艙燈光調暗之後，坐在中間位置的鄰座男乘客，開始用手臂摩擦芭芭拉，故意想要觸碰她的胸部。芭芭拉試圖保持距離，但對方不肯善罷干休，把手放在她的大腿上，接著觸碰她的生殖器官。

犯案過程中，男乘客把袋子放在大腿上，試圖掩蓋勃起。儘管芭芭拉2度喊出「停下來」，但飛行途中幾乎沒有空服員經過客艙，也沒有任何空服員做出應對。

▲▼美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲芭芭拉指控，美國航空怠忽職守，並且責怪受害者。（圖／達志影像／美聯社）

芭芭拉被侵犯時嚇到全身僵住，也擔心如果自己大吵大鬧，對方可能報復，或者導致班機被迫改道，激怒其他乘客。

直到下了飛機，芭芭拉才在登機門通報這起事件，美國航空員工卻開始「責怪受害者」，質疑她在飛行期間為何沒有採取更多行動。

事件發生後，被告男子切里安（Cherian Abraham）已經被禁止搭乘美國航空，並於今年3月落網，面臨3項「飛機上性侵犯」相關聯邦指控，其中也包括芭芭拉的案件。

不過，切里安拒絕承認任何罪名，預計8月4日出庭受審。而美國航空回應，「顧客與團隊成員的安全，是我們的最高優先要務。我們非常嚴肅看待這起事件，正與執法部門密切合作，以利進行調查。」

根據美國聯邦調查局（FBI）4月發布的一份報告，飛機上發生的性侵犯案件正在增加。2024年，該機構一共調查了104起案件，比2023年的96起案件還要多。考慮到一些案件未獲通報，實際數字可能更高。

FBI指出，這些案件通常發生在長途商業航班上，「犯罪者通常是男性，直接坐在受害者的旁邊，並且受到酒精或藥物影響。」

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕性騷擾、尊重身體自主權，請撥打110、113。

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