美國建高來台私募房產債券20億　集團總裁+董事非法手段下場曝

▲美國建高集團創辦人陳銘達，非法在台募股投資，觸犯《證交法》被緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

專營房地產投資的美國建高公司創辦人兼總裁陳銘達，與公司董事經理周子迪，涉嫌私自在台招攬投資美國房地產基金，20年來募資達新台幣近20億元，用來投資美國房地產，觸犯《證券交易法》非法募集有價證券等罪嫌，台北地檢署調查近1年，陳銘達、周子迪坦承犯行，獲檢察官給予緩起訴2年處分，條件是各要繳庫150萬元、100萬元。

美國建高公司創立於1991年，是一間華人主導的美國房地產金融服務公司，從事房地產私募基金管理與房地產營運公司股權投資，但直到2024年1月2日，才由經濟部核准，在台登記設立分公司，作為營運據點。

北檢起訴指出，美國建高公司在台設立分公司前，以周子迪的睿智公司為據點，從2014年到2023年間，招攬不特定人加入「美國環太平洋房地產基金(PRP基金)」，由在美國設立的公司發行「股東權益」或「免稅債券」募資，募得投資款用來購置美國各地區的不動產，經整修後收租或賣出。

▲美國建高台灣分公司負責人周子廸也獲得緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

以美國建高2015年發行的「PRP第16號基金」為例，「股東權益」是每1單位價格為美金10萬元，至少需認購美金50萬元，公司清算後可按持股比例分配盈餘；「免稅債券」的投資期限為5年，美國建高可展延1年並以展延2次為限，最小投資單位美金30萬元，年息11%，每年可實現現金利息5%。

雖然投資人都有獲得本息收入，並沒有虧損問題，但美國建高非法在中華民國境內營業，且未經主管機關許可，非法募集有價證券，累計在台收受投資款共美金6249萬9529元、新台幣2716萬5000元，已經觸犯《公司法》、《證券交易法》相關規定，檢察官郭建鈺2024年間指揮調查局發動搜索約談後，陳銘達與周子迪因坦承犯行，分別獲得緩起訴的免坐牢機會。